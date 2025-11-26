Pleno-PP y Vox rechazan las propuestas de Podemos sobre vivienda porque son intervencionistas y "comunismo descafeinado"

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox y los dos procuradores no adscritos han rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) defendida por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, en materia de vivienda que ha reclamado una serie de medidas "que van a la raíz del problema" y "que podrían acabar con la especulación", según sus palabras, como instar a la Junta a aplicar la Ley estatal sobre la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que ha exigido también el PSOE.

Desde la bancada 'popular', el procurador Ramiro Ruiz Medrano ha considerado que las propuestas de Unidas Podemos no solucionarían el problema y ha advertido de que pueden infringir incluso principios de legalidad y jerarquía normativa al contradecir leyes autonómicas vigentes y establecer directrices que no se ajustan a la normativa actual.

"Todo es mejorable", ha admitido el político del PP que ha destacado que Castilla y León es la Comunidad con mayor oferta de vivienda en alquiler "y una de las que presenta menor presión del mercado". Por otro lado, ha pedido al Gobierno central que derogue la Ley de vivienda porque "ha fracasado".

Del mismo modo, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha rechazado las propuestas de Unidas Podemos por considerar que son "un batiburrillo" de medidas intervencionistas del mercado "abiertamente comunistas", pero "de comunista descafeinado", ha precisado, porque "no se atreve a darle el tufillo de la dictadura del proletariado".

"Su plan es desastroso, ustedes no defienden a los pobres, los generan", ha zanjado Suárez Arca en su turno en contra de la PNL que sólo ha contado con el voto a favor del Grupo Socialista ya que los seis procuradores de UPL-Soria ¡Ya! y Pedro Pascual, de Por Ávila, y Francisco Igea, en el Mixto, se han abstenido, como la procuradora de Vox Susana Suárez.

La procuradora socialista Laura Pelegrina ha acusado al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de hacer negocio con la vivienda cuando el acceso a la vivienda es "el principal problema de la Comunidad" que afecta a jóvenes, a mayores, a colectivos vulnerables, a municipios urbanos y a municipios rurales.

"No hay excusa que valga para no aplicar la Ley de Vivienda cuando los precios de los alquileres están disparados. Se niegan a adherirse al nuevo Plan de Vivienda Estatal, se niegan a elevar el Parque Público de Vivienda, se niegan a proteger de forma permanente la vivienda protegida, se niegan a desclasificarla y a blindarla...", ha reprochado Pelegrina al Gobierno de Castilla y León.

Pelegrina y Fernández han compartido su convencimiento de que la respuesta al problema de la vivienda tiene que llegar "de la mano de lo público" con el compromiso y el trabajo de todas las administraciones públicas, estatales, autonómicas y municipales. "Mientras sigan sin creer en lo público sólo podrán acceder a una vivienda a tipos como el novio de Ayuso, pagando un ático de lujo con dinero que han defraudado a lo público", ha zanjado la socialista.

No obstante, el PSOE ha rechazado la propuesta de Unidas Podemos de aplicar una rebaja general y lineal del 40 por ciento para todos los alquileres desde la premisa de que "aunque no son la mayoría, aún hay propietarios decentes que alquilan a precios asequibles que no son ni grandes especuladores ni fondos buitre".

Por último, la procuradora de Soria ¡Ya! Leila Vanessa García Macarrón ha rechazado la propuesta de Podemos para que el Gobierno presente una iniciativa legislativa para impulsar todos los cambios legales y movilizar todos los recursos necesarios para prohibir la compra de vivienda para fines distintos a fijar la residencia del adquirente o sus familiares directos.

La soriana ha defendido además que el acceso a la vivienda requiere "soluciones urgentes y claras" que en el medio rural pasa "por algo tan básico como que haya casas para vivir". "Si no hay vivienda, no puede haber desarrollo, ni retorno, ni oportunidades", ha advertido.