El Pleno de Presupuestos será el 15 y 16 de diciembre y la enmienda a la totalidad se debatirá el 10 de noviembre

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno en el que se debatirán los presupuestos generales de la Comunidad para el año 2027 tendrá lugar los días 15 y 16 de diciembre, mientras que las enmiendas a la totalidad, si las hubiese, al proyecto presentado por el Gobierno PP-Vox se debatirán en otra sesión que se celebrará el 10 de noviembre.

Previamente tendrán lugar las comparecencias de los miembros del Gobierno PP-Vox que tendrán lugar entre el viernes 23 de octubre y el viernes 30. El miércoles día 21 vencerá el plazo solicitud de las comparecencias y al día siguiente, el jueves 22, tendrá lugar la calificación de las solicitudes de comparecencias por la Mesa de la Comisión. Este calendario se ha cerrado tras la reunión este lunes de la Mesa y de la Junta de Portavoces donde se ha acordado el traslado de la sesión plenaria del 17 y 18 de noviembre --coincidía con la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre-- al martes día 10 del mismo mes.

También se ha modificado uno de los plenos del mes de diciembre, de modo que se cambia el del día 1 y 2 por otro los días 22 y 23 cuando tendrá lugar la última sesión de control de este periodo de sesiones. De hecho, la convocatoria electoral y la tramitación del presupuesto de 2027 hará que no haya sesiones de control durante cerca de mes y medio --el último será el 3 y 4 de noviembre y el siguiente los días 22 y 23 de diciembre--.

Según el calendario de tramitación de las cuentas de 2027 acordado hoy, las comparecencias de los consejeros de la Junta ante la Comisión de Hacienda para explicar el presupuesto de cada una de las áreas tendrá lugar desde el 23 de octubre hasta el día 30 del mismo mes.

Por su parte, el día 4 de noviembre concluirá el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad que serán calificadas por la Mesa de la Comisión al día siguiente. El día 6 se reunirá la Mesa para ordenar el debate a la totalidad que se llevará a cabo en el Pleno del 10 de noviembre.

Tras este Pleno, el día 11 concluye el plazo para la presentación de enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos que, tras los correspondientes informes de la Ponencia y el dictamen de la Comisión, se debatirán finalmente en un pleno los días 15 y 16 de diciembre.