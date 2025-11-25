Un poblado navideño y un espectáculo de 'videomapping' en la Antigua, novedades en estas fiestas en Valladolid

La concejala de Cultura, Irene Carvajal (2i), acompañada por al gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe (1d) - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se convertirá en una ciudad de encuentro en Navidad con una "amplía y variada" programación cultural para las próximas fiestas en la que destacan novedades como un poblado navideño en el exterior de la Cúpula del Milenio y un espectáculo de 'videomapping' sobre la fachada de la Antigua, que se sumarán a las cabalgatas de Papá Noel y los Reyes Magos, los tradicionales belenes o los recitales de villancicos.

El ex de 'Martes y 13' Josema Yuste será el encargado de pronunciar el pregón de Navidad, una de las novedades que se introdujeron hace dos años en la ciudad que se enmarca en las variadas propuestas pensadas para hacer de la capitall vallisoletana una "ciudad de encuentro" entre el 27 de noviembre, cuando se encenderá el alumbrado navideño, y el 6 de enero.

La programación cultural para las fiestas de este año se ha presentado en un acto celebrado este martes en el que la concejala de Cultura, Irene Carvajal, que ha estado acompañada por al gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe, ha destacado que se ha trabajado para "recoger el espíritu familiar navideño para dinamizar las calles de la ciudad con una oferta cultural dirigida al entretenimiento".

Además, la edil ha detallado que se mantendrán las propuestas incorporadas en los últimos años, que han tenido una "gran acogida" entre el público, como las actuaciones musicales al aire libre o las iniciativas programadas para facilitar la conciliación familiar durante vacaciones escolares.

A ellas se suma un nutrido programa de actividades para público familiar en la Cúpula del Milenio y citas en teatros, museos, salas exposiciones y otros centros culturales.

El pregón de Navidad correrá a cargo del actor Josema Yuste quien, acompañado por la Escuela Municipal de Música, recalará en el Teatro Calderón el domingo 21 de diciembre en un acto que será gratuito con invitación (disponibles desde el día 2).

NOVEDADES EN EL PROGRAMA

Una de las sorpresas que traerá la programación de este año es 'Villa Encantada', un pueblo navideño a escala infantil que estará en la plaza del Milenio del 3 de diciembre al 6 de enero, donde pequeños y mayores podrán pasear por sus calles y asomarse a su taller de juguetes, su oficina de cartas o el establo reservado a los camellos.

La segunda novedad será una proyección de videomapping sobre la fachada de la Iglesia de la Antigua, un espectáculo que combina iluminación y música, narrará una historia de temática navideña los días 19 y 20 de diciembre a las 20.30, 21.00 y 21.30 horas.

Las tradicionales cabalgatas de Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente llegarán a Valladolid en sus carrozas para anticipar las dos noches más mágicas del año.

El primero llegará en la tarde del sábado 13 de diciembre y recorrerá el centro de la ciudad, desde el paseo de Filipinos hasta la Plaza Mayor, pasando por la plaza de Colón, calle Gamazo, plaza de España y Duque de la Victoria.

Por su parte, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la ciudad el lunes 5 de enero en un recorrido que discurrirá por los paseos de Filipinos, Zorrilla e Isabel la Católica, las plazas del Poniente y del Ochavo, las calles Lonja, Quiñones y Ferrari y la Plaza Mayor. En ambas cabalgatas se repartirán caramelos sin gluten.

Precederá la llegada de Sus Majestades de Oriente un cartero real que recogerá las cartas con los deseos de los niños en la Plaza Mayor desde el 26 de diciembre.

La céntrica plaza acogerá, además, un belén, una actuación de danza y folklore el jueves 18 de diciembre y la tradicional ronda y corro de Navidad el día 23, que comenzará a junto a la Iglesia del Salvador y finalizará en la Plaza Mayor.

NAVIDAD MUSICAL

Villancicos, folclore, música coral y sesiones de DJ pondrán banda sonora a calles, plazas o templos, de forma que se mantiene, así, la apuesta por la oferta musical durante las fiestas de Navidad, que ya se instauró en el programa del año pasado y tuvo una cálida acogida entre los vecinos.

Así, la plaza de Santa Ana y la cercana calle Ferrari serán escenario de un ciclo de música coral con cuarenta recitales a cargo de una veintena de agrupaciones de la ciudad y la provincia.

Las actuaciones tendrán lugar de forma simultánea en ambos espacios de viernes a domingo entre el 12 y el 28 de diciembre (excepto el viernes 26) y el lunes 29, en horario de tarde.

Habrá, también, animadas zambombas flamencas el domingo 21 junto a la Iglesia de la Antigua y el lunes 22 y martes 23 en la plaza de la Fuente Dorada.

La música animará las calles con el DJ Juan Laforga, que ofrecerá sesiones vermú y de tarde el 24 de diciembre en la Antigua y la plaza de Martí y Monsó y el 31 en las calles Cascajares y Francisco Zarandona.

Los ritmos tradicionales sonarán en esta misma iglesia con los conciertos de Abrojo Folk, 'Cantando a la Navidad', el viernes 26 de diciembre; y Carlos Herrero, 'Trashumantes', el domingo 28.

Por último, el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) será escenario, el 10 de enero, de la presentación del nuevo disco del grupo de músicas de raíz El Naán, un referente en la exploración de la música tradicional ibérica reconocido a nivel internacional que ha actuado para la BBC en Inglaterra y ganado el premio al Mejor Disco Europeo 2018 por la Trasnglobal World Music Chart. Las entradas podrán adquirirse a partir del 10 de diciembre.

ACTIVIDADES FAMILIARES

La Cúpula del Milenio se convierte, un año más, en epicentro de la programación familiar, un espacio que anticipará las fiestas navideñas con dos citas solidarias: un 'zumbatón' benéfico el viernes 6 de diciembre, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española del Cáncer de Mama Metastático, y la IV gala benéfica de danza infantil el domingo 14, a favor de Campanilla - Asociación de niños oncológicos de Valladolid.

Durante las vacaciones escolares, el Comando Pucela retará a los más pequeños a convertirse en detectives mientras descubren enclaves patrimoniales como el Museo Oriental y algunos belenes de la ciudad. La actividad, dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 14 años y con comienzo y final en la Cúpula del Milenio, propondrá tres misiones diferentes (días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero de 10.30 a 13.30 horas).

La Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas acogerá un belén monumental que, realizado por la Asociación Belenista Castellana, abrirá sus puertas del 4 de diciembre al 6 de enero.

El espacio preparará la llegada de Sus Majestades de Oriente con la instalación para público familiar 'El palacio de los Reyes Magos'. La propuesta regresa precedida por el éxito de público y nuevas sorpresas y escenas centradas en la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

El espíritu navideño llegará también a los centros culturales de la ciudad a través de un abanico de actividades pensadas para acercarse al teatro, la ciencia o el arte en familia.

El Teatro Calderón celebrará estas fiestas con el animado musical 'Mamma Mia!', que recuperará las canciones de la inolvidable banda ABBA del y con el Ballet de Kiev, que interpretará los clásicos La bella durmiente y El cascanueces. Los niños son también protagonistas de esta programación con las propuestas de Teloncillo Teatro La cocina y Coser y cantar.

Por su parte, el Laboratorio de las Artes de Valladolid hará coincidir su programa 'Es Navidad en el LAVA' con las vacaciones escolares.

Completan la programación Sòimon, la ciudad de los oficios imposibles, una divertida propuesta sobre los sueños y las aspiraciones; y Komunumo, una fábula llena de sorpresas sobre la importancia de cuidarse entre generaciones.