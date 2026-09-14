El podcast zamorano 'Mucho cuzeo' inicia su cuarta temporada el próximo viernes con un especial de Fromago

Cartel de la cuarta temporada del podcast 'Mucho cuzeo'. - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El podcast zamorano 'Mucho cuzeo' comenzará su cuarta temporada este viernes, 18 de septiembre, con un especial de la Feria Internacional de Queso Fromago, a la que seguirán distintos programas relacionados con eventos de la provincia.

El primer entrevistado de la temporada el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha sido el encargado de presentar en la sala de prensa de la institución provincial la programación de la cuarta temporada del podcast juvenil Mucho Cuzeo, acompañado por la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, Sara de la Higuera; la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora Laura Huertos, y el director gerente de Mini2ac Talleres Infantiles, Alberto Alonso

Hecho por jóvenes zamoranos con el lema es 'El show que más cuzea', en el programa dedicado a Fromago se incluirá la mencionada entrevista a De la Parte, que tendrá lugar el viernes a las 19.00 horas en la Plaza de Viriato.

El representante provincial ha agradecido y puesto en valor el trabajo de los miembros de 'Mucho Cuzeo' que hace posible "hablar de lo que importa a los jóvenes zamoranos" y ha defendido su apuesta por "dar altavoz" a este colectivo "para escuchar todo lo que tienen que decir". "Y para que sepan que su voz importa y es escuchada por los políticos y por las administraciones zamoranas", ha manifestado el vicepresidente sobre un proyecto que ha crecido mucho durante los últimos años hasta convertirse en una "referencia" sobre lo que opinan los jóvenes de la provincia.

Por su parte, De la Higuera ha subrayado que 'Mucho cuzeo' permite "divertirse mientras se aprende" con el trabajo de estos jóvenes que "entrevistan y conocen personas, proyectos y lugares de la provincia", según ha detallado la Diputación de Zamora en un comunicado recogido por Europa Press.

"Pero, sobre todo, nos sirve para comprobar que la gente joven dedica su tiempo libre a hacer cosas enriquecedoras, a aprender, a comunicarse, a trabajar en equipo y a compartir con los demás", ha agregado.

En la misma línea, la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora ha ensalzado este proyecto que "desde el minuto uno enganchó" a la entidad, de manera que decidiron dar su "apoyo" a la iniciativa.

Asimismo, el director gerente de Mini2ac ha destacado la satisfacción que supone sentirse respaldado por las instituciones desde que 'Mucho cuzeo' comenzó a funcionar hace cuatro temporadas. "Nos sentimos muy satisfechos de que las principales instituciones, Diputación, Ayuntamiento y Caja Rural estén con nosotros, siempre de la mano y siempre abiertos a colaborar en todas las circunstancias", ha apostillado.

Alonso ha recordado que los jóvenes que colaboran en el proyecto, los "cuzitos", son "chavales normales": "Dentro de esa normalidad, lo que hacemos en 'Cuzeo' es poner el foco en que los jóvenes tienen mucho que decir, que son gente responsable y mucho sentido de la solidaridad, apoyando proyectos y adaptándose a cualquier circunstancia social".

Entre los chicos y chicas que han acudido a la presentación, el encargado de presentar el programa para esta cuarta temporada ha sido Manuel Tejedor Maldonado, quien ha subrayado que el podcast empezó como "un proyecto pequeño": "Éramos un grupo de jóvenes que simplemente queríamos que se nos escuchara porque los jóvenes hacen mucho más que estar con Tik Tok".

Tras la entrevista del viernes, llegarán los programas coincidiendo con la Gala del Deporte, con los distintos clubes de Zamora el viernes 9 de octubre; la Gala Solidaria a favor de Azadahi, el viernes 11 de diciembre; con la Semana Santa, el viernes 5 de marzo; y un debate preelectoral con los cuatro candidatos de los principales partidos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora, el viernes 2 de abril.

Es probable que, como en anteriores ediciones, preparen programas con motivo de otros eventos como el Día de la Provincia, la carrera de Azayca, el Gamecyl, los Urraca Games o Ahora Ilusión.