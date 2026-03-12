Podemos-Alianza Verde denuncia ante el TSJCyL la gestión "negligente" de la Junta en los incendios forestales

Archivo - Un bombero trata de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil (León). - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

LEÓN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos-Alianza Verde ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la gestión "negligente" de Gobierno de la Junta, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, en los incendios forestales del pasado verano.

Así lo ha manifestado en Ponferrada (León) este jueves el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, que ha recordado que el pasado mes de septiembre ya se presentó una denuncia que hace unas semanas fue archivada por la Fiscalía de Castilla y León "sin realizar ninguna diligencia de investigación".

"Llevamos al Gobierno de Mañueco ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por su gestión negligente. El Gobierno de Mañueco se ha retrasado más de 11 años en aprobar el Plan Infocal, a pesar de que el Procurador del Común realizó un aviso que fue debidamente notificado. Ese retraso, desde luego, debilitó las capacidades de hacer frente a los incendios forestales", ha puntualizado.

Asimismo, se ha referido a la "fragmentación artificiosa" y las "privatizaciones" en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, que han supuesto problemas de coordinación; han debilitado la respuesta ante los incendios forestales; han derivado en la "vulneración sistemática" de los derechos de las personas trabajadoras que forman parte del operativo y han conducido a la "desastrosa gestión" en materia de calidad del aire del Gobierno autonómico.

Según ha explicado Llamas, es "imprescindible" que se lleven a cabo propuestas que mejoren las capacidades de respuesta ante los incendios, para lo cual ha propuesto un operativo de prevención y extinción totalmente público, que trabaje durante todo el año y que "dignifique" las condiciones laborales y salariales de las personas que lo integran.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO, "IMPRESCINDIBLE"

Del mismo modo, ha considerado "imprescindible" aprobar una ley de cambio climático, normativa de la que carece Castilla y León a diferencia de otras comunidades autónomas. "Hay que acabar con la corrupción sistémica, con la actividad negligente del Gobierno de Mañueco, contra la impunidad que hay en Castilla y León", ha apostillado.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, para quien existe una "responsabilidad" por parte de la Junta en los "terribles incendios" que tuvieron lugar el pasado verano.

"Lamentamos que el inmenso crimen, no solo ecológico, sino también que ha costado la vida de personas, sin embargo, parece que haya sido olvidado", ha recalcado y ha recordado que se abren las puertas de una nueva temporada que será de alto riesgo para los incendios forestales y, en este contexto, el hecho de que no haya "cambios sustanciales" en las políticas que desarrolla la Junta puede llevar de nuevo a una situación "devastadora".

LA PREVENCIÓN, "PRIORITARIA"

En su opinión es "importante" apuntar a los responsables políticos de lo que ha ocurrido con los fuegos y hacer un llamamiento para que la prevención sea "prioritaria". De lo contrario, ha advertido, Castilla y León no podrá enfrentarse a una nueva temporada "dramática" de incendios forestales.

Por su parte, la secretaria Política de Podemos Castilla y León, Lorena González, ha expresado que el hecho de haber presentado la denuncia ante el TSJCyL es "lo único" que puede dar lugar a que los responsables de la "negligencia política" en los incendios tengan algún tipo de consecuencia. "Efectivamente, las políticas del Partido Popular matan", ha sentenciado.

"TIENE QUE TENER CONSECUENCIAS"

"La gestión negligente de los incendios de la Junta de Castilla y León, que ha dejado cuatro muertos, que nos ha dejado 43.000 hectáreas calcinadas en la comarca de El Bierzo, que ha puesto en riesgo Patrimonio de la Humanidad, que ha puesto en riesgo nuestros recursos forestales, tiene que tener consecuencias", ha incidido.

Al respecto, ha apuntado que "incluso no hacer nada" y "quedarse comiendo mientras El Bierzo ardía" significó "no cumplir" con las responsabilidades como representantes políticos, al tiempo que supuso "desatender" las obligaciones y dejar arder a la comarca de El Bierzo.