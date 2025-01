Podemos lamenta lo ocurrido en el Núñez de Arce y llevará la denuncia por "apología del franquismo" a las Cortes

Fernández lamenta que la Junta se "empeñe en blanquear la dictadura criminal franquista e imponga una versión manipulada de la historia"

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha manifestado su "profunda preocupación" ante los hechos denunciados por el Sindicato de Estudiantes por "apología del franquismo" durante una excursión de estudiantes del IES Núñez de Arce de Valladolid al Valle de Cuelgamuros y ha anunciado su intención de llevar a las Cortes la denuncia presentada por la organización estudiantil ante la Dirección Provincial de Educación, así como una iniciativa para que "nunca más se den este tipo de comportamientos en los centros educativos".

No obstante, la Junta ha informado este jueves de que los profesores del centro no han detectado ninguna incidencia que determine plantear una sanción educativa, además de que por el momento "no hay denuncia por vía judicial".

El contenido de la iniciativa, que se va a llevar en "connivencia" con la sociedad civil, se centrará en solicitar que la Administración autonómica cumpla la Ley de Memoria Democrática y forme al profesorado en metodología escolar de los valores democráticos, según ha explicado la secretaria de Educación y Cultura y reciente secretaria de Organización de Podemos Castilla y León, Almudena Villarreal.

En relación con esta cuestión, Villarreal ha apuntado a la necesidad de que las instituciones educativas, públicas o privadas enseñen a los menores la Historia de España en un contexto de derechos humanos, donde la democracia se "defienda como el único modelo político que garantiza nuestros derechos básicos".

El partido considera que la exhibición de banderas carlistas, saludos fascistas y la entonación del cántico de 'Cara al Sol' durante el trayecto del autobús por parte del alumnado y profesorado del centro educativo público "vulnera" la Ley de Memoria Democrática.

A este respecto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha pedido a la Consejera de Educación que "no se ponga de perfil y depure las responsabilidades oportunas por exaltación del franquismo, algo inaceptable en las aulas de la Comunidad y que además puede ser constitutivo de delito".

Fernández ve "deplorable" que el Gobierno autonómico pretenda "tapar" este tipo de conductas, por lo que su formación llevará al Parlamento regional una iniciativa para que "nunca más se den este tipo de comportamientos en los centros educativos".

"La Consejería de educación no debe permitir que parte del profesorado siga perpetuando la defensa de los principios del franquismo", ha analizado Villarreal, al tiempo que ha señalado que estas personas "deberían ser expedientadas por la administración", puesto que el profesorado, como representante de las administraciones educativas públicas, tiene la obligación de aplicar la legislación y, por tanto, la Consejera de Educación debe vigilar, a través de la inspección educativa, su cumplimiento.