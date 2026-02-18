Podemos pide responsabilidades políticas ante los "hechos extraordinariamente gravísimos" sobre el DAO

1061196.1.260.149.20260218130050 Pablo Fernández atiende a los medios en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido "consecuencias y responsabilidades políticas" ante los "hechos extraordinariamente gravísimos" de los que se acusa al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por un supuesto caso de agresión sexual "terrible" en la persona de una policía y en el que "parece que hay pruebas consistentes".

A esto ha añadido que todo apunta a que ha habido miembros de la Policía Nacional que han sometido a coacciones a la víctima que ha acusado al DAO, tras lo que ha mostrado su preocupación por la agente de policía que presuntamente ha sufrido esa "terrible agresión sexual" y está "aterrorizada" y ha pedido también responsabilidades penales.

"Yo no comprendo cómo el presidente Sánchez se empecina en confirmar o en apoyar a un ministro --Fernando Grande-Marlaska- que es un auténtico desastre, y sobre todo ante unos hechos de tal gravedad", se ha preguntado Pablo Fernández, que ha calificado de "infame" y de "catastrófica" la política llevada a cabo por el ministro del Interior, tras lo que ha recordado la tragedia en la valla de Melilla.

"Creo que el ministro Marlaska debería haber dimitido hace mucho tiempo", ha sentenciado el coportavoz y secretario de Organización de Podemos que ha advertido de que el Gobierno hace "muy mal" en minimizar un "hecho de enorme gravedad" y "hace muy mal" en respaldar a Marlaska al que ha acusado de haber perpetrado "innumerables tropelías al frente del Ministerio".

Fernández ha advertido del "desconcierto" y de la "falta de seguridad en la ciudadanía terrible" que generan este tipo de casos y ha zanjado que algo falla en España cuando quienes tienen que proteger a los ciudadanos son presuntos agresores sexuales. "Para que la víctima pida protección, para que la víctima pida amparo quiere decir que no se siente segura siendo policía", ha lamentado tras lo que ha apuntado a que el "miedo" de la víctima ha llevado a la mujer a formular una querella y no una denuncia interna en la Policía.

"Es terrorífico que el director adjunto operativo de la Policía Nacional haya cometido una presunta agresión sexual tan terrible. Si la policía está dirigida por un sujeto como éste, pues yo creo que algo falla estrepitosamente en nuestro país", ha concluido el de Podemos.