La poesía tomará la capital leonesa desde el día 14 de noviembre con el X Festival Urogallo

El Festival Urogallo de Poesía Expandida de León celebra este año su décima edición y llenará las calles de la capital leonesa de actividades en torno a este evento que se celebrará los días 14,15 y 16 de noviembre.

Como cada año, el Festival está organizado por la Asociación Mal, bajo la dirección de Manuel Alonso, y patrocinado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Además, cuenta con la colaboración del área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) y en la presente edición se suma como nueva colaboración la Librería Literatessen.

El Festival tiene como objetivo promover la poesía a través de propuestas escénicas que expanden el concepto tradicional, llevándola al escenario contemporáneo. Para ello, durante el fin de semana del 14 al 16 de noviembre los leoneses podrán disfrutar de la poesía en todas sus vertientes con una amplia programación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Festival de Urogallo comenzará a las 17.00 horas con un taller de escritura creativa titulado 'A la búsqueda del pensamiento impensado', impartido por la periodista y poeta leonesa Eloísa Otero. Este taller parte de la idea del poema como espacio abierto para la imaginación creativa y la invención.

Con este propósito, Eloísa Otero invita a los participantes a practicar diversos juegos surrealistas y a descubrir nuevas formas de hacer poesía. El taller es gratuito, cuenta con doce plazas y para formalizar la inscripción se debe enviar un correo electroónico a helotero@gmail.com.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, estarán en la librería Literatessen los autores Marcos Cantelli y Antonio Cordero, quienes presentarán sus respectivos libros, 'Año*' y 'Zen Bombardier'. El acto contará con la participación de los poetas leoneses Víctor M. Diez e Ildefonso Rodríguez.

MÚSICA, POESÍA, DANZA Y CIRCO

En cuanto al sábado día 15 de noviembre, el Palacio Conde Luna acogerá desde las 12.30 horas la actuación de Jaula 13, con María Casares, Davida Tornadijo, Cova Villegas y Víctor M. Diez. Basada en la improvisación, esta propuesta combina música, poesía, danza y circo, ofreciendo una oportunidad "única" de disfrutar de un 'featuring' de talento y expresividad de origen local.

Por la tarde, a las 20.30 horas, el Festival ofrecerá una sesión doble en el Teatro El Albéitar con la participación de Elsa Moreno y Albertina Merlina. Elsa Moreno presentará 'Prácticas para inmanecer', una representación poética que acercará al espectador a la definición del verbo de nueva creación 'inmanecer', relativo a la inmanencia, aquello que es presente. Este recital se concibe como un espacio de reflexión colectiva sobre la toma de conciencia, la relación con los demás y el diálogo con la naturaleza.

POESÍA, ANIMACIONES Y MÚSICA ELECTRÓNICA

Albertina Merlina mostrará 'Versátil', una fusión de lenguajes de Albertina Barceló y Malena Merlina. Se trata de una propuesta auditiva y visual que combina poesía clásica, animaciones y música electrónica en directo con flauta, beatbox y loops. Esta creación logra fusionar música y proyecciones que interactúan y cautivan al público, ofreciendo un recorrido por la palabra, el ritmo y los sentidos.

Finalmente, el día 16 de noviembre el Teatro El Albéitar acogerá a las 19.30 horas 'El Hangar Cromado' de Los Temas y Antonio Cordero. Este espectáculo mezcla poesía y canción, mostrando el origen y proceso creativo de cada pieza a través de una narración con un toque de humor que busca la complicidad y la sonrisa del público.

Alejándose del lugar erudito tradicionalmente asociado a la poesía, Los Temas proponen un juego compartido donde músicos y asistentes pueden interactuar. Durante el concierto la banda intercambia posiciones, idiomas, géneros, voces e instrumentos, generando un ambiente festivo que celebra la música y la poesía "más allá de prejuicios y etiquetas".