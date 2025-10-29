El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presidido el acto de la Policía Local del Ayuntamiento de León para conmemorar a su patrón, San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento León supera las 45.000 intervenciones anuales, lo que supone una media de 112 actuaciones cada día, y en lo que va de año ha establecido más de 400 dispositivos de vigilancia, seguridad y control de tráfico y de eventos, entre otras actuaciones.

Así lo ha expresado el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha presidido el acto de la Policía Local del Ayuntamiento de León para conmemorar a su patrón, San Marcelo, en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

En su discurso, Diez ha destacado la "gran labor" que hacen a diario los agentes y ha subrayado la dedicación, profesionalidad y trabajo de la Policía Local como garante de la coordinación de eventos, de la seguridad en el tráfico cada jornada y de la atención a los colectivos más vulnerables. "Me siento orgulloso del cuerpo de policía que, entre todos, hemos forjado en estos años y de la imbricación que ha logrado en la sociedad leonesa", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que el nuevo reto ahora es mantener este nivel y prestar cada día un "mejor y más eficaz" servicio, una pretensión que se ha mostrado convencido de que se conseguirá con "excelentes resultados", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

CONDECORACIONES

En el transcurso del acto se han entregado las cruces de permanencia en el servicio con distintivo grana a los agentes que llevan 30 años en él y con distintivo blanco a los que llevan 25. Los miembros del Cuerpo que se jubilan en este ejercicio también han tenido un reconocimiento y han recibido las insignias de la ciudad de León.

El alcalde ha dedicado unas palabras de felicitación a todos ellos, además de despedir "con gratitud" a los jubilados y exhortar al resto a seguir trabajando por los leoneses y por una ciudad que cada día es "más cómoda, accesible, sostenible y segura".

FORMACIÓN CONTINUA

En su discurso José Antonio Diez también ha destacado que el cuerpo policial, tanto agentes como mandos, se encuentra en continúa formación, especialización, lo que ha hecho posible lograr cifras de asistencia a la ciudadanía que permiten "estar orgullosos" de la labor realizada.

Finalmente, en la jornada en que se cumple el primer aniversario de la tragedia de la dana, el alcalde ha recordado a los fallecidos y a sus familias y ha reiterado el agradecimiento a una veintena de agentes de la Policía Local que acudió de forma voluntaria para ayudar a los damnificados.