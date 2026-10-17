La Policía Nacional esclarece una estafa y logra recuperar casi 50.000 euros defraudados a un vecino de Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han esclarecido un delito de estafa a un hombre vecino de Valladolid cometido a finales de mayo de 2025, en la que se ha recuperado el dinero estafado, casi 50.000 euros.

Los hechos fueron denunciados por la víctima en dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid el 30 de mayo de 2025, tras recibir una llamada de una persona que se hizo pasar por un comercial de una operadora de telefonía móvil, le ofertó una ventajosa contratación de una portabilidad de su línea móvil.

El delincuente se valió de técnicas de ingeniería social y un gran conocimiento técnico para engañar completamente a la víctima y obtener numerosos datos de identidad y fiscales del hombre.

Una vez que el delincuente se hizo con esos datos, inmediatamente se realizaron seis transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima a cuentas de terceros y se contrataron tres tarjetas con las que se efectuaron distintos cargos.

Los investigadores de la Policía Nacional pudieron constatar en las diligencias practicadas cómo dos de esas transferencias fueron destinadas a dos céntricas relojerías de la ciudad de Valencia para la compra de dos relojes de alta gama, uno valorado en 13.600 euros y otro por valor de 14.550 euros.

Una mujer se personó en ambas relojerías con copias de la documentación de la víctima y afirmando ser su nuera, para recoger los relojes.

Esta mujer también resultó ser la titular de una cuenta destinataria de una de las transferencias fraudulentas, por lo que la investigación ha acreditado un papel principal al actuar un peldaño por encima del rol habitual de mula bancaria.

La mujer, vecina de Valencia, también figuraba como investigada por la adquisición de dos teléfonos móviles de gama alta en un establecimiento comercial en la capital valenciana mediante dinero estafado y denunciado en la localidad de Pontevedra.

Otras dos personas, varones, vecinos de Sagunto y Valencia, fueron plenamente identificadas como cooperadores necesarios al ser también destinatarios de transferencias del dinero de la víctima y haber hecho uso de tarjetas bancarias a nombre del estafado para distintas compras.

El dinero estafado a la víctima ascendió a un total de 49.630 euros, si bien la rápida actuación de los investigadores al recibir la denuncia ha permitido que las transferencias y cargos efectuados sobre la cuenta de la víctima se congelasen y el dinero fuera recuperado por el legítimo propietario.

Los agentes de Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación desde Valladolid pusieron en conocimiento de la Comisaría Provincial de Valencia el resultado de las pesquisas, y agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido en fechas recientes a la mujer en la capital levantina y al hombre vecino de Sagunto, que han sido imputados como presuntos autores de un delito de estafa.

Ambos detenidos fueron oídos en declaración en dependencias policiales respecto a los hechos investigados y posteriormente fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.

El tercer varón permanece en paradero desconocido con una requisitoria policial en vigor por los hechos denunciados.

Por todo esto la Policía Nacional da por concluida la investigación de la estafa cometida y ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente las diligencias practicadas así como sus conclusiones.