La Policía Nacional de León celebra su 201 aniversario y homenajea a los diez agentes que se han jubilado este año

LEÓN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este jueves el 201 aniversario de su creación con un acto en el que se ha homenajeado a los diez agentes del cuerpo que han pasado a situación de jubilación este año.

Asimismo, en el acto se ha rendido tributo a los 18 policías que han ingresado en la Orden a la Dedicación al Servicio Policial, para reconocer su "correcta conducta, dedicación, lealtad e integridad en la prestación del servicio policial a los ciudadanos y a la sociedad".

El subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado que, "gracias al trabajo, profesionalidad y tesón de los agentes de la Policía Nacional, León sigue siendo una de las ciudades más seguras del territorio español".

Alaiz Moretón ha remarcado "la excelente" labor de la Policía Nacional desde su creación y, en referencia a los diez agentes que pasan a la jubilación, ha agradecido "estas décadas en las que no no han dudado en levantase cada mañana para dedicarse, no a un trabajo, si no a una vocación que va mucho más allá de la jornada laboral".

El subdelegado ha hecho hincapié también en que "la rigurosidad de los agentes, su capacitación y su continua formación hacen posible que se enfrenten a nuevos retos, como la ciberdelincuencia".

En este sentido, también ha señalado cómo todos los agentes homenajeados este jueves "han mantenido intactos los valores de honor, lealtad y profesionalidad que definen a la Policía".

El representante del gobierno de España en León también ha recordado a las familias, "quienes han sido fundamentales en sus trayectorias" ya que la labor policial "no solo afecta a quien porta el uniforme, sino también a aquellos que esperan en casa".

Por su parte, el comisario principal de León, Miguel Ángel Del Diego Ballesteros, ha recordado los 32 actos desarrollados en la provincia de León en el último año con motivo del bicentenario del cuerpo.

Además, ha defendido que es "de justicia" reconocer a quienes con "su trabajo pasado y presente han contribuido a que la Policía Nacional sea hoy una institución moderna, fuerte, útil, querida y respetada".