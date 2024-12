La Policía Nacional ofrece un concierto solidario de Navidad en Valladolid a favor de los afectados por la DAN

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid acoge el próximo martes 10 de diciembre, a las 19.00 horas, un concierto solidario de navidad donde lo recaudado irá íntegramente destinado a los afectados por la DANA.

La banda de música de la Policía Nacional, dirigida por Vicente Fernández García, estará acompañada por la bailarina Joana Castilla y la cantante Inés Corrales.

El programa que se interpretará estará dividido en dos partes, en una primera el pianista Máximo Castro interpretará las piezas Andaluza, de Granados, y Por una cabeza, de Carlos Gardel.

La soprano Nohemy García interpretará Gabriel's Oboe B.S.O, de la película La Misión; Por ti volaré, de Andrea Bocelli, y My Way, de Frank Sinatra, mientras que la soprano Carmen Vigo, acompañada al piano por Enrique Castro, interpretará Alfonsina y el Mar, de Mercedes Sosa; Un año de amor, de Luz Casal, y Yesterday, de The Beatles.

Y para finalizar esta primera parte el pianista Enrique Castro interpretará varios temas españoles en una pieza que se titula Mosaico Español.

En la segunda parte la banda de música interpretará Raphael Medley, de J. Guillamó, cantada por el Crooner Pedro Pirfano; Fandango, de Boccherini, con la actuación de la bailarina Joana María Castilla; Negra Sombra, de Montes/R. De Castro, cantada por Inés Corrales, y con el Tin Whistle, de Sergio Sobrino; Way down blues, de Armitage, con el trombón de Daniel Anarte y la voz de Pedro Pirfano; España Cañí, de Marquina, con la actuación de Joana María Castilla; Oda a un Bicentenario, de Guridi/Vicente Fernández, recitada por Susana Higuero y con el violonchelo de Alejandra Martínez; Canto de Navidad, de M. Morales, y para finalizar Vallisoletana, de Enrique Castro, interpretada por el tenor Juan Carlos Vega.

Este concierto supone una oportunidad para disfrutar de grandes artistas que de manera solidaria han querido participar en este proyecto impulsado por la Jefatura Superior de Castilla y León para conseguir ayuda para los afectados por la DANA.

Las entradas pueden retirarse con un donativo de 10 euros en la Jefatura Superior de Castilla y León en la Calle Felipe II en horario de mañana los días 3, 4, 5 y 9 de diciembre.

Puede hacerse reserva desde hoy a través del correo electrónico valladolid.protocolo@policia.es o por WhatsApp en el número 699 532 706. Los beneficios obtenidos en el concierto irán íntegramente destinados a los afectados por la DANA por lo que también se facilita una FILA CERO, para aquellas personas que no puedan asistir. La Fundación MUPOL será la canalizadora de las ayudas.