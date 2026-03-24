Policía de Palencia investiga a tres conductores ebrios, a uno sin carné y el choque de una patrulla y un taxi

Colisión de un vehículo conducido por una mujer ebria en Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia investiga a tres conductores ebrios, uno de los cuales sufrió un accidente y otro circulaba en sentido contrario, a otro que iba a los mandos de un vehículo sin carné y la colisión que se produjo entre una patrulla policial y un taxi, todo ello ocurrido entre el domingo y el lunes.

El primero de los hechos se produjo en la calle Estrada en la madrugada del domingo, cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó a un conductor que circulaba de manera anómala, por lo que le dio el alto y, identificarlo y entrevistarse con él, los agentes presenciaron síntomas evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Ante estas circunstancias, solicitaron la presencia de la Unidad de Atestados y se sometió al conductor a la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,82 miligramos por litro de aire espirado, por lo que se ha procedido a su investigación por un delito contra la seguridad vial.

Instantes más tarde, a las 5.02 horas, otra patrulla encontró a un vehículo cuando circulaba en sentido contrario por la calle Rizarzuela, por lo que se le dio el alto y, como en el caso anterior, el conductor mostraba síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La Unidad de Atestados lo confirmó al someterlo a la prueba, en la que dio un resultado de 0,74. De igual modo, fue informado de que se le investigaría por un delito contra la seguridad vial y el turismo fue retirado al depósito municipal, al no poder hacerse cargo nadie de él.

Otra intervención se produjo al filo de las 5.00 de este lunes, cuando la central recibió una llamada que alertaba de que un vehículo había colisionado contra un árbol de la calle Pedro Miguel Barreda Marcos.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Atestados, que auxilió a la conductora de 24 años y la sometió a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado que casi cuadriplicaba la tasa permitida, por lo que fue informada de que sería investigada por un delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por la grúa municipal.

SIN CARNÉ

Finalmente, el último de los conductores investigados fue identificado en la madrugada del lunes por una patrulla de Policía Nacional, que observó a un vehículo que tenía una luz en mal estado cuando circulaba a las 5.13 horas por el Camino de los Tres Pasos. Tras darle el alto e identificarle, el conductor no pudo demostrar que tenía permiso de conducir, por lo que se encontraría cometiendo un presunto delito.

Por ello, la Policía Nacional solicitó la presencia de la Unidad de Atestados que, como agentes de policía judicial de tráfico, comprobaron los hechos e instruyeron diligencias contra el conductor de 22 años.

Además, la Policía mantiene abierta una investigación tras la colisión entre una patrulla del Cuerpo y un taxi en la media noche del domingo en la avenida Santander, en el cruce con Don Alonso París. El coche policial se encontraba prestando servicio de urgencia, comisionado por la Central para atender un presunto caso de violencia de género, cuando en el citado cruce se produjo la colisión.

Como consecuencia del aparatoso siniestro, el taxista, y único ocupante del vehículo, y los dos agentes, sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital Río Ortega en ambulancia.

La Unidad de Atestados acudió al lugar del siniestro para investigar lo sucedido. Los agentes no pudieron realizar las pruebas de alcoholemia a los implicados in situ por el alcance de las lesiones, por lo que se empleó la analítica sanguínea para la investigación.

Como en las intervenciones anteriormente reseñadas, los atestados han sido remitidos al Juzgado de Guardia de Palencia, han añadido las mismas fuentes.