La Policía está usando los medios "más modernos y vanguardistas" para encontrar los restos de una mujer en una iglesia

BURGOS 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado que la investigación para encontrar el cuerpo de la mirandesa Marisa Villaquirán "sigue su curso" y ha apuntado que se están usando "los medios más modernos y vanguardistas" por parte de la Policía Nacional para encontrar los restos en una iglesia del municipio burgalés de Miranda de Ebro.

Sen ha recordado que este caso es un ejemplo de "investigaciones que se alargan a lo largo del tiempo y siempre cuando se incorpora alguna novedad pues se vuelve a actuar y se reabre el caso".

La desaparición de Villaquirán ocurría el 7 de diciembre de 2004 y desde entonce los Cuerpos de Seguridad han trabajado para tratar de esclarecer los hechos.

El delegado del Gobierno, a preguntas de los periodistas, ha reconocido que de momento "no hay ninguna novedad" y no ha dado más detalles sobre este caso, pero ha asegurado que cuando haya información se explicará ya que no puede revelar qué indicios han llevado a la reapertura del caso de la mujer desaparecida.