Pollán presentará en breve una resolución sobre incompatibilidades, con o sin participación de PP y PSOE

Insiste en que se trata de dar trasparencia a un régimen que se mantiene desde 1983 y que la competencia exclusiva es de la Mesa de las Cortes VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha anunciado su propósito de presentar "cuanto antes" una propuesta de resolución sobre el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios con dedicación exclusiva, con o sin participación de los grupos de PP y PSOE, al tiempo que ha mantenido que la competencia exclusiva para sacar adelante dicha cuestión es de la Mesa del Parlamento autonómico.

Después de que ni PP y PSOE acudieran este miércoles a la reunión del grupo de trabajo constituido para tal fin pese a la convocatoria efectuada por el político de Vox bajo el argumento de que el asunto ha de pasar por la Comisión del Reglamento, Pollán, visiblemente molesto, se ha remitido al acuerdo de fecha 12 de diciembre del pasado año en el que la Mesa aprobó la constitución del citado grupo y sus integrantes, de ahí su "sorpresa" ante el cambio de criterio de 'populares' y socialistas.

"He leído y oído que se trataba de hablar de sueldos, y no hay nada que hablar de sueldos, sino simplemente de trabajar en un nuevo régimen de incompatibilidades para procuradores con dedicación exclusiva, algo para lo que tiene competencia exclusiva la Mesa de las Cortes, como así recoge el artículo 31.1 del Reglamento", ha defendido el presidente de las Cortes, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha aprovechado también para mostrar su malestar por el hecho de que, a diferencia del PSOE, cuyo representante sí le había anunciado que no participaría en el encuentro, el PP no lo había hecho y se había enterado de ello a través de los medios de comunicación, que, como así ha añadido, "parece que ahora son su nuevo portavoz".

"Les invitaría a ambos a que repasen el Reglamento de las Cortes y vean quién tiene la competencia para abordar el régimen de las dedicaciones exclusivas que hay en este Parlamento, único en España que lo tiene, y las incompatibilidades correspondientes", ha reiterado el político de Vox, que por ello ha anunciado que, con o sin el concurso de ambos grupos, seguirá adelante con su objetivo de lograr la mayor trasparencia.

En este sentido, Pollán elevará a la Mesa de las Cortes una propuesta de resolución que no será a su "antojo" sino fundamentada en el informe que ya ha pedido a los Servicios Jurídicos de las Cortes y con la base de la información con que ya cuenta de otros parlamentos autonómicos, así como del Senado y, fundamentalmente, del Congreso, cámara esta última cuyo régimen será tomado como base de su propuesta.

"Cuando lleve la resolución que vea conveniente a la Mesa, el que quiera votar a favor y facilitar esa trasparencia adelante, mientras quien no quiera hacerlo tendrá que explicarlo", ha sentenciado Pollán.