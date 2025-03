VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán ha abogado por alcancar una paz "justa y duradera" en Ucrania pero ha dejado claro que su partido, Vox, no va a participar en las "políticas propagandísticas" y sesiones fotográficas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se reunió este jueves con todos los grupos parlamentarios, excepto con el partido de Santiago Abascal, para abordar la situación de este país en guerra.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pollán ha aseverado que no era necesario que el presidente Sánchez invitara a esos encuentros a Vox porque, según ha aseverado, su partido no habría ido a unas reuniones que "no han dejado de ser un acto propagandístico sin más".

"Nosotros no participamos de ninguna de las políticas propagandísticas de este señor, hay otros que sí se participan de ellas, pero desde luego la oposición a este Gobierno tiene que ser contundente", ha aseverado Carlos Pollán, quien ha apuntado que nadie de los que participaron en "esas sesiones fotográficas" con Pedro Sánchez "ha salido con una idea clara" de los objetivos del presidente.

Además, Pollán cree que lo que busca Pedro Sánchez es parecer que hace algo porque "ha quedado fuera de las negociaciones de paz", a lo que ha añadido que el presidente del Gobierno "no es un referente en cuanto a rearme" ya que antes de llegar a la Presidencia del país, "quería hacer desaparecer el Ministerio de Defensa y nunca ha querido llegar al dos por ciento del PIB en gasto militar".

En este sentido, ha insistido en "agotar todas las posibilidades de negociación para la paz" en Ucrania, pero se ha preguntado que es lo que ha hecho la Unión Europea en los últimos tres años, antes de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de la Casa Blanca, a lo que él mismo ha respondido: "No lo sé", para apostillar que "ahora han entrado en una dinámica de hablar de rearme, de crear un ejercito a nivel europeo cuando ya existe la OTAN".

Sobre el papel que debe jugar España en Europa, Carlos Pollán ha dejado claro que, independientemente de formar parte de Europa y de la UE, lo primero que hay que hacer es defender al país "de determinadas políticas" y así ha manifestado el rechazo de Vox a los aranceles, pero duda de que España como país esté en condiciones de "negociar de igual a igual con la Administración Trump" cuando Pedro Sánchez "critica abiertamente todo lo que no le gusta" y cuando los aranceles habrá que negociarlos con el presidente de EEUU.