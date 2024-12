Pollán culpa a Tudanca de arrancar la máquina del fango en la terna de jueces y cuestiona por qué no presentó candidatos

LEÓN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha culpado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, de arrancar la "máquina del fango" con sus críticas ante la votación de la terna de jueces para el Tribunal Superior de Justicia en el último Pleno del Parlamento, al tiempo que le ha preguntado por qué los socialistas no presentaron candidatos.

Pollán se ha referido a este asunto en León, donde ha asistido la mesa redonda 'Así es un Parlamento y cómo acercarlo a la ciudadanía', que organiza Diario de León, y ha vuelto a aclarar que la terna elegida es "la que más votos favorables obtiene", en este caso la del PP que, además, era la única presentada.

Así, ha defendido que Vox decidió no presentar candidatos por considerar esta votación "una forma de politizar la justicia", lo que, además, llevó a los procuradores de esta formación a ausentarse de la votación.

Tras esta aclaración, el presidente de las Cortes se ha preguntado por qué el PSOE no presentó su terna pese a conocer la posición de Vox y saber que su propuesta resultaría ganadora. "Tudanca, de momento, no ha explicado si la no presentación de la terna se debió a una reiterada falta de diligencia en el desempeño de sus responsabilidades parlamentarias o a una dedicación excesiva a los líos internos de su partido", ha lamentado Pollán.

Finalmente, el presidente ha lamentado que el líder socialista se haya centrado en "poner en marcha la maquinaria del fango" y "amenazar con acciones legales". "Es previsible que todo quede en nada", ha concluido.