Pollán sobre la Mesa de las Cortes: "Si el PP no tiene los apoyos suficientes solo tiene que descolgar el teléfono"

Carlos Pollán y Rocío Lucas, antes de antender a los medios hoy en las Cortes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador electo de Vox a las Cortes Carlos Pollán ha emplazado al Partido Popular a "descolgar el teléfono" si no cuenta con los apoyos "suficientes" para presidir la Mesa de las Cortes en la sesión constitutiva del Parlamento autonómico que se celebrará el próximo martes, 14 de abril.

"Nosotros no queremos que el PSOE presida esta institución. Es fácil y sencillo de entender", ha zanjado minutos antes de participar, junto a la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, en la final de la X Liga de Debate regional de ESO y Bachillerato.

El también presidente de las Cortes ha insistido en que su formación en que quiere "hablar de políticas y no de sillones" en alusión a si esta postura significa una renuncia expresa a la Presidencia del Parlamento para reiterar que no van "a permitir" que el PSOE llegue "a cualquier tipo de acuerdo para presidirla", si bien no ha matizado cómo lo hará, si a través de la abstención o con un respaldo a la lista que presente el PP.

"Lo primero que tengo que tener claro es que el Partido Popular no tiene esa mayoría para acceder a la Presidencia de las Cortes y quiere ponerse en contacto con nosotros. Pero desde luego que por nuestra parte no vamos a permitir o no queremos permitir que el PSOE la presida, aunque es el Partido Popular el que tiene la capacidad de decisión", ha reiterado.

Pollán ha explicado que mantiene un contacto "fluido" con el líder del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, desde el "mismo día de las elecciones" para que la legislatura "salga adelante" con políticas que cambien "Castilla y León", si bien ha lamentado las "trabas" que ponen la dirección nacional del PP para "llegar acuerdos" en otras autonomías --en referencia a Extremadura y Aragón-- y "también en Castilla y León".

Sobre esos contactos, el procurador de Vox no ha dado detalles al considerar que cuando hay "revuelo y comentarios por todos los sitios", los acuerdos "no llegan a buen puerto". "Queremos tener unas conversaciones serias y discretas", ha zanjado.