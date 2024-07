Pollán no dimitirá y garantiza que ejercerá su cargo con "imparcialidad"

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha asegurado que no se planeta "dimitir" del cargo que garantiza que ejercerá con "imparcialidad y respeto hacia el reglamento", al tiempo que ha compartido la decisión de su formación de romper el Gobierno de coalición en Castilla y León para no ser "cómplices" de políticas socialistas en "algo tan sensible como es incentivar la inmigración ilegal y promover el efecto de llamada".

En declaraciones a Europa Press, el máximo responsable del Parlamento autonómico ha incidido en que en "ningún momento" se ha planteado la dimisión al considerar que su nombramiento, al igual que el del "presidente de la Junta" formó parte "de un pacto que se ha cumplido, que era el que traía consigo esos nombramientos".

"Posteriormente, se produjo el pacto de gobierno en el que, como bien saben todo el mundo, se tardó un tiempo en conformar ese Gobierno y cerrar los acuerdos de ese pacto, que ahora mismo son los que, por parte del señor Núñez Feijóo, pues no se han cumplido", ha continuado en su reflexión para afear al líder nacional del PP que "nunca haya creído y compartido" unos pactos que sus "representantes autonómicos consideraban buenos".

Para Pollán no hay ningún problema por representar ahora a un partido que está en la oposición y pone como ejemplo el funcionamiento del Parlamento extremeño. "Nadie se ha planteado esa duda allí, donde la Presidencia la desempeña una representante del Partido Socialista, y gobierna la señora María Guardiola", ha indicado para asegurar que desempeñará su labor "con imparcialidad y con respeto al derecho y al reglamento". "Nadie podrá tener ninguna duda de que mi labor seguirá siendo exactamente la misma que cuando Vox formaba parte del Gobierno", ha zanjado.

Este nuevo escenario, para el presidente de las Cortes, se puede "aguantar" hasta el final de legislatura al recordar que la actividad parlamentaria requiere de "acuerdos y propuestas beneficiosas" para los ciudadanos.

"Hasta ahora había un acuerdo entre PP y Vox que hacía más fácil que las iniciativas pactadas entre ambos en un pacto de Gobierno salieran adelante", ha ahondado Pollán que augura que el Grupo Parlamentario Vox seguirá cumpliendo, si bien a cuestionado la postura que tendrán, en este sentido, los 'populares'. "El Partido Popular tendrá que ver si respeta y mantiene eso que en su momento consideraba bueno para los castellanos y leoneses o si ahora ya ha dejado de parecerle bien", ha reflexionado para insistir, en todo caso, que la actividad parlamentaria seguirá siendo "la misma".

Sobre la medida adoptada por la dirección nacional de Vox de romper los gobiernos de coalición, Pollán ha sido rotundo. "Estoy de acuerdo absolutamente. Desde el principio hemos dicho que no vamos a ser cómplices de la aplicación por parte del Partido Popular de políticas socialistas en algo tan sensible como es incentivar la inmigración ilegal y promover el efecto de llamada", ha aseverado.

Una decisión que refleja, en sus palabras, que su formación no ha llegado para "gobernar a cualquier precio". "En un principio no nos querían dejar entrar a gobernar porque se decía que no sabíamos gestionar. Creo que ha quedado demostrado que eso no era así. La gestión de nuestras consejerías y nuestra colaboración con el gobierno ha sido una muestra de que efectivamente sí sabemos gestionar y estamos preparados para ello y ahora también les parece mal que nos vayamos de los gobiernos porque somos fieles a nuestros principios", ha abundado.

Al hilo de estas palabras, entiende que a los partidos "tradicionales acostumbrados a la alternancia en el poder, al cambio de sillones" les cueste "asimilarlo", pero Vox gobierna por "principios". "Ya sé que es algo inédito en política hasta ahora mismo pero nosotros no queremos gobernar a cualquier precio y creo que lo hemos demostrado y está siendo mucha la gente afín a nuestro partido y a otros partidos que valoran lo que se ha hecho y comparten lo que se ha hecho", ha añadido.

CONFLICTOS GRAVES

En cuanto a si cree que se puede generar algún conflicto "grave" entre Ejecutivo y Legislativo, al ser la primera vez que preside las Cortes el representante de un partido que no está en el Gobierno, tal y como afirmó el líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, Pollán ha rechazado el argumento al advertir de que tiene clara la "separación de poderes".

"Quizá los que pueden plantearse dudas de si va a existir algo grave, algún choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sean los que tienen dudas en reconocer la separación de ambos. No hace falta que digamos ejemplos de lo que está ocurriendo a nivel nacional con el Gobierno de España y su afán de colonizar todas las instituciones y echar abajo la separación de poderes. Pero desde luego, mientras esté Vox implicado en uno de los poderes en esta Comunidad, legislativo o ejecutivo, eso no va a ocurrir", ha concluido.