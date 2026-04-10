Pollán pide potenciar la marca CyL en el ámbito internacional con el patrimonio cultural y artístico que está fuera

Inaguración de la jornada académica sobre la posesión ilegítima de obras de arte y su restitución en el marco del proyecto Nostra et Mundi - CORTES CYL

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León y la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, ha abogado este viernes por potenciar la marca Castilla y León en el ámbito internacional a través del patrimonio cultural y artístico que está fuera de España.

Este es el principal mensaje que ha realizado Carlos Pollán en la inauguración de la jornada académica 'La posesión ilegítima de obras de arte y su restitución: marco jurídico y práctica institucional' enmarcada en el proyecto 'Nostra et Mundi' con la que ha puesto el broche a su tarea como presidente de las Cortes.

Pollán ha recordado que Castilla y León cuenta con un patrimonio "de extraordinaria calidad" presente en "los más prestigiosos museos e instituciones culturales del mundo" y ha explicado que la iniciativa de 'Nostra et Mundi' pretende catalogarlo, darlo a conocer "y convertirlo en un recurso para reforzar el valor de nuestra riqueza cultural".

En este sentido, ha aclarado que el proyecto no nace desde una perspectiva reivindicativa, "sino desde el análisis y el conocimiento, reconociendo la diversidad de circunstancias que han llevado estas obras fuera de su lugar de origen".

Dicho esto, ha reconocido que existen casos "jurídica y éticamente cuestionables" que hacen necesaria la celebración de una jornada como la de hoy que reúne a especialistas del ámbito jurídico, académico, museístico y de las fuerzas y cuerpos de seguridad para abordar los mecanismos legales de restitución y las experiencias reales de recuperación.

Carlos Pollán ha aprovechado su último acto institucional como presidente de las Cortes para reafirmar el valor del proyecto Nostra et Mundi liderado por la Fundación de Castilla y León por el "notable interés que está generando".

En la primera sesión, el socio Fundador de Ramón y Cajal Abogados Rafael Mateu Ros, la abogada of counsel en Ramón y Cajal Abogados Patricia Fernández Lorenzo y el profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valladolid Dámaso Javier Vicente Blanco, abordarán los supuestos de posesión ilegítima y su marco jurídico, con un análisis de las tipologías de posesión ilegítima o la jurisprudencia relevante, entre otras cuestiones.

Por su parte, la profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Zaragoza Katia Fach Gómez y el secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español, Ángel Rivas Albaladejo, expondrán, en la segunda sesión de la jornada, los procedimientos de restitución, haciendo hincapié en las vías judiciales y extrajudiciales, la jurisdicción competente y los conflictos internacionales, así como el papel de las instituciones públicas y órganos consultivos.

Las experiencias prácticas y los casos reales se abordarán en la tercera sesión con el responsable de la Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Juan José Águila Navarro y el inspector jefe del grupo II de la Brigada de Patrimonio Histórico (BPH) de la Policía Nacional Miguel Ángel Espada Morales, que tratarán, entre otras cuestiones, la colaboración existente entre museos, fuerzas de seguridad y operadores jurídicos y los retos actuales a los que se enfrentan.

La jornada concluirá con una visita guiada a la colección de arte del Parlamento autonómico para reforzar el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de Castilla y León "como elemento clave de identidad y proyección internacional".