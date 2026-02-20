Pollán ve a PP y PSOE "nerviosos" porque ven "cómo cada vez son más lo que se dan cuenta de que no son la solución"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán - VOX

SEGOVIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que PP y PSOE están "nerviosos" porque ven "cómo cada vez son más lo que se dan cuenta de que no son la solución" y ha cargado contra la "estafa" de las promesas del líder autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que "presenta 1.000 propuestas y fue incapaz de cumplir un pacto de gobierno de 32 puntos".

En estos términos se ha expresado el candidato de Vox a la Presidencia del Ejecutivo autonómico durante su intervención en un acto de partido celebrado en la capital segoviana donde ha arropado al líder nacional de la formación, Santiago Abascal, ante unos 400 simpatizantes que han "abarrotado" la Puerte de Segovia.

Para Pollán, "sólo Vox está enfrente del resto de partidos" ya que el bipartidismo "marca y ha marcado el futuro de los españoles, de los castellanos y los leoneses, desde Bruselas y en España", ya que "esas políticas cambian hábitos, formas de vida y también han destruido a la industria española, como la de la automoción" .

Sin embargo, Pollán se ha referido a cómo "les preocupa el sector energético, donde han visto el negocio" para a continuación recordar que por la 'Trama Eólica' "se ha visto pasar a ex altos cargos de la Junta a los que se les imputan delitos por más de 800 millones".

Por otro lado, ha recordado el reciente caso de las chimeneas de Compostilla II o el cierre de Azucarera, situaciones criticadas por la formación frente a quienes dicen que Vox "nunca habla de los problemas de Castilla y León", ya que para Pollán "hablar de las políticas del bipartidismo que llevan a la ruina es hablar de la Comunidad, pero cuando se hace, para ellos es ruido, y no, es el fanatismo climático que está llevando a la ruina" .

En esta precampaña, Pollán ha aseverdado haber reconocido cómo al bibartidismo le "molesta como cada vez muchos más sectores y profesionales ya saben que ellos no son la solución", un punto en el que ha afirmado que Vox "levantará toda la industria que PP y PSOE han destruido" y "trabajará por una Castilla y Leó próspera y donde los ciudadanos estén encantados de vivir" .