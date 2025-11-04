El Ponferrada Health Challenge llega este viernes al campus berciano de la ULE para conectar a estudiantes con empresas

Archivo - Campus berciano de la Universidad de León, que acogerá el Ponferrada Health Challenge. - ULE - Archivo

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) pone a prueba los conocimientos de sus estudiantes y la capacidad de trabajar en equipo con la celebración del Ponferrada Health Challenge, un evento que este viernes llega por primera vez a la capital berciana para conectar a los alumnos con el tejido empresarial de la zona.

Con más de 900 euros en premios, las organizaciones participantes, Asprona Bierzo, Bodegas y Vinos Gancedo y Clínica Dental San Remo, lanzarán retos reales a los participantes con el objetivo de que propongan soluciones innovadoras.

La actividad, que pretende impulsar la empleabilidad y la transferencia del conocimiento, está organizada por el Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de León en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Ponferrada, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Dirigido preferentemente a estudiantes de áreas vinculadas a la nutrición y la salud, el Ponferrada Health Challenge se celebrará entre las 15.00 y las 20.00 horas de este viernes y tiene un número de plazas limitado a 40 participantes que deben inscribirse antes del 5 de noviembre.