PP acusa a PSOE de "utilización torticera" por el último Pleno extraordinario en Valladol, cuya fecha fijará mañana

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, ha acusado este miércoles al PSOE de "manoseo" y "utilización torticera" de la Institución por la petición de un Pleno extraordinario en el que buscan abordar la labor del director de Coordinación de Políticas Públicas de Alcaldía, una sesión cuya fecha prevé que se fije en una reunión de portavoces este jueves.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Jiménez ha aseverado que la actuación por parte del Grupo Socialista "ya roza el escándalo" porque "vuelven a pedir un Pleno extraordinario" para hablar de la dedicación del alcalde, Jesús Julio Carnero, a la Alcaldía, si bien estima que "en el fondo lo que buscan es intentar salvar al soldado Herrero", en referencia al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero.

Blanca Jiménez ha apuntado "esta misma mañana", cuando el Grupo Socialista ha registrado la petición de Pleno, el alcalde ha convocado "inmediatamente" para este jueves a las 10 de la mañana la Junta de Portavoces que pondrá fecha y hora a esa sesión.

En opinión de la portavoz, Pedro Herrero "está muerto políticamente" y ahora "utiliza a la institución y al pleno municipal para buscar un minuto de gloria, pero sobre todo para demostrar esa obsesión que tiene con el señor Jesús Julio Carnero y, por supuesto, su nulo liderazgo al frente del Grupo Socialista".

El PP, según Blanca Jiménez, intentará que dicho Pleno "sirva para recordarle a los ciudadanos todo el trabajo que se está haciendo en este ayuntamiento, con nuestro alcalde al frente y, sobre todo, para poner una vez más a las claras que este tipo de oposición no le beneficia nada a la ciudad y, por supuesto, aunque todavía no lo sepa, tampoco le beneficia nada al futuro político del señor Herrero".

Jiménez ha enfatizado que la dedicación del regidor del PP es "plena" a la ciudad de Valladolid y "también lo es a las peticiones de los grupos políticos de la oposición".

Por lo tanto, ha emplazado al portavoz socialista a verse en el Pleno "intentando ser útiles a la ciudad" y "sobre todo demostrándole al Partido Socialista que ésta no es la mejor manera de hacer política y que desde luego no es la política que se merecen los vallisoletanos".