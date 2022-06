El PP cree que la última sentencia es un "auténtico varapalo" a Puente y advierte de "fraude de ley" en la ordenanza

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha definido como un "auténtico varapalo" a Óscar Puente la resolución conocida este viernes que desestima el recurso del Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital contra la anulación del decreto que establecía una nueva regulación del tráfico con la peatonalización de varias calles del centro y la habilitación de carriles bici y carriles bus-taxi.

Así lo ha señalado Del Olmo en una rueda de prensa que ha convocado en la mañana de este viernes tras conocerse dicha resolución judicial, que confirma una sentencia derivada del recurso presentado en su día por el Grupo Municipal Popular.

Del Olmo ha calificado la resolución de "auténtico varapalo" al equipo de Gobierno del socialista Óscar Puente, a las medidas que se recurrieron y, según su opinión, "a muchas otras actuaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Valladolid en materia de movilidad", pues según la edil del PP "hay cosas que no están juzgadas y que también están mal hechas".

En opinión de la concejal del PP, el equipo de Gobierno debería "revertir" las modificaciones de tráfico que se aplicaron tras los decretos aprobados en el verano de 2020 "y revisar todo el proceder municipal", pues ha considerado que las medidas "se tienen que hacer con cabeza".

Sin embargo, ha reprochado que Óscar Puente, pese a que "le han dado varapalos en este sentido", le "da igual" y "no reconsidera nada".

Además, ha añadido que para "convalidar" las medidas el equipo de Gobierno comenzó a tramitar una Ordenanza --algo que recomiendan hacer tanto la sentencia del Juzgado vallisoletano como la última del TSJCyL-- de la que Del Olmo advierte de un posible "fraude de ley", al interpretar la concejal que la resolución conocida este viernes señala que "la ordenanza no puede convalidar lo que se ha hecho hasta ahora".

Asimismo, ha dado por hecho que el Ayuntamiento de Valladolid tendrá que devolver las multas que se hayan pagado en estos casi dos años porque entiende, tras la sentencia, que "la regulación es nula, no ha existido".

"Chapuza tras chapuza. Puente y Vélez, chapuzas a domicilio", ha enfatizado Del Olmo en referencia al alcalde y al concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez.

En cualquier caso, si aprueban la nueva ordenanza, el PP analizará como lo han hecho y Del Olmo ha recordado que por el momento han presentado ya alegaciones.

Eso sí, ha apuntado sus dudas sobre la afirmación del concejal de Movilidad de que la ordenanza pueda aprobarse en el mes de julio, ya que ha recordado que el Pleno que se celebre a primeros del próximo mes será para debatir y someter a aprobación las resoluciones que propongan los grupos después de la sesión sobre 'el estado de la ciudad' que previsiblemente se convocará para el 14 de junio.

A todo ello Pilar del Olmo ha sumado la crítica de que la presentación del recurso el pasado mes de febrero fue, a su juicio, "temeraria" porque si estaban ya tramitando la ordenanza "solo para regular los cambios de tráfico" considera que era porque preveían "lo que iba a ocurrir" con su recurso.

"DEBERÍAN REFLEXIONAR"

En definitiva, la concejal 'popular' ha incidido en que toda esta situación "debería hacer reflexionar" al equipo de Gobierno y que no siguieran adelante con "el plan de movilidad".

Pilar del Olmo ha recordado también que la aprobación "secreta" y "sin contar con nadie" de esos cambios de movilidad motivaron que comenzaran las malas relaciones entre el PP y el PSOE y VTLP hace ahora dos años.

"Siempre hemos intentado evitar la vía judicial, hasta pedimos un pleno extraordinario sobre movilidad, pero no solo no nos aprobaron nada, sino que rechazaron todo y el alcalde nos afeó muchas cosas y nos insultó, dijo que no era un debate de altura", ha recordado la representante del PP.