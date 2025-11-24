PP deja sin efecto la mayoría de las propuestas de VTLP y PSOE contra la violencia de género y acepta enmiendas de Vox

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha dejado sin efecto la mayoría de las enmiendas presentadas por Valladolid Toma La Palabra (VTLP) y PSOE en sendas mociones en el pleno del Ayuntamiento que se ha celebrado este lunes, tras una votación en la que ha tenido que intervenir el secretario general, Jesús Mozo Amo, por un problema de forma a la hora de presentar su propuesta el equipo liderado por Irene Carvajal.

En concreto, Vox había presentado una enmienda de sustitución a las mociones de la oposición con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra mañana martes 25 de noviembre, "sin identificar" lo que iba a cambiar ni el "por qué" lo hacía en cada una de las mociones, además de que las mociones presentadas por la oposición tenían "menos puntos" que la presentada por el socio de Gobierno del PP.

De ahí que se haya optado, finalmente, por votar como "enmienda de adición", después de las críticas de la oposición al alcalde, Jesús Julio Carnero, por "retorcer el reglamento para blindar a Vox" y "desnaturalizar" sus mociones.

En su debate, la edil Rocío Anguita ha defendido que se atraviesa un momento "especialmente delicado" en la "defensa de los derechos de las mujeres que tantos siglos ha costado conquistar", señalando como origen de ellos los postulados de la "extrema derecha". "La violencia de género existe y está constatada. Es estructural y afecta a todas las mujeres solo por el mero hecho de ser mujeres, por más que se empeñe la extrema derecha en negarlo", ha incidido para asegurar que es necesario "combatirla" desde "el enfoque de los derechos humanos, sin paternalismo".

De ahí que haya interpelado al Grupo Popular a "avanzar de la mano" y a que asumiera "alguna" de las propuestas que ha realizado al entender que coinciden con su formación y tienen "el mismo camino". "Podemos seguir caminando juntos en mejorar la igualdad y contra la violencia de género en nuestro Ayuntamiento", ha finalizado.

Desde el Grupo Socialista, Rafaela Romero ha señalado al PP por frenar la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) contra la violencia de género y que es el objeto de su moción. "Era una declaración que contaba con el apoyo de todos los grupos políticos representados en ella y que subrayaban al unísono no las simples estadísticas, sino las vidas y las familias destrozadas que estas estadísticas representan", ha recordado.

De hecho ha lamentado que no se halla legado a un acuerdo como sí se cristalizó en la Diputación de Valladolid, "con un presidente del PP" para reflejar un consenso que reflejara "el valor que tiene la vida de la mujer" para cada uno de los están "sentados" en el salón de plenos.

Desde Vox, Irene Carvajal ha calificado las mociones de la "izquierda y la extrema izquierda", en referencia a la oposición, de "eslóganes de pancarta y pantomima" en el que las mujeres "siempre pierden", para recordar que forman parte del Gobierno de la "Ley del Sí es sí", "la Ley 'Trans'" o la "de la paridad", al tiempo que ha subrayado que el día que se celebra mañana debería ser, en sus palabras, "una oportunidad para combatir las diferentes violencias" que sufren las mujeres y sus causas, "con independencia del sexo con el agresor o agresora". "Una lucha que no debiera de ser aprovechada para promover sectarismos o guerra entre sexos", ha apostillado.

Por su parte, desde filas 'populares' la concejal Carolina del Bosque, además de criticar las mismas medidas del Gobierno que su socio en el equipo de Gobierno, ha recordado que el Consistorio ha incrementado el presupuesto en materia de igualdad un nueve por ciento en 2025 frente a lo que hacía el anterior que, en sus palabras, "no hacía más que bajarlo".

"Yo me preguntaba cómo los partidos de la oposición de este ayuntamiento, esos mismos que han estado al frente de este Valladolid, de esta ciudad durante ocho años, y son los mismos también que llevan gobernando España desde el 2018, son capaces de venir a hablar de igualdad con tanta ligereza", ha espetado para concluir que tanto VTLP y PSOE han perdido "toda la credibilidad" y considera que no tiene "legitimidad moral ni política para hablar de esto".

Una vez debatida, se han votado las dos mociones donde se han aprobado ocho enmiendas, finalmente de adicción, del Grupo Parlamentario Vox frente a las dos que han recibido del visto bueno de Valladolid Toma La Palabra, por ninguna del PSOE. Entre las propuestas admitidas del grupo de Carvajal está un registro público de violadores, poner especial atención al sistema de protección de menores tuteladas o realizar estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales y elaborar perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos "con más eficacia".

ACOSO ESCOLAR Y CINE CASTILLA

En el pleno también se han debatido otras dos mociones que han salido adelante. En la primera de ellas, a propuesta de Vox, se ha instado al Gobierno a iniciar un trámite para la "aprobación de una ley integral contra el acoso escolar".

En este sentido, Irene Carvajal ha basado en cinco puntos la necesidad de esa ley "por su carácter vinculante y homogéneo"; "por su enfoque global, de prevención, atención y reparación"; "lograr una formación obligatoria del profesorado y personal escolar"; "lograr una coordinación institucional" y para tener "una mayor protección jurídica y apoyo a las víctimas".

Argumentario contestado desde la oposición, que han considerado que la moción generan "alarma social" para insistir en que con leyes "punitivas no se arreglan los problemas educativos". "Lo que hace falta no es otra ley, es cumplir y financiar lo que existe. Lo que se necesita es un refuerzo personal en orientación y convivencia escolar, la formación obligatoria y continua de los docentes, sistemas de evaluación pública y programas de aprendizaje socioemocional y de convivencia y apoyo", han apostillado.

También ha salido adelante, esta por unanimidad, la moción del Grupo Municipal Socialista para que la Junta ceda rehabilitado el antiguo Cine Castilla para su uso público cultural y social después de que los socialistas hayan matizado su proposición a instancia Vox.

"Hoy damos un paso muy importante para que el Cine Castilla deje de ser un símbolo del abandono y vuelva a ser un lugar de encuentro para el barrio de Girón y para toda la ciudad", ha señalado el portavoz socialista Pedro Herrero. "Es una buena noticia que todos los grupos hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en torno a una reivindicación histórica del vecindario", ha finalizado.

Una moción que ha contado también con la participación del presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Girón, Fernando Polanco, que ha subrayado que el Cine Castilla no solo hace barrio, también ciudad".

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA

Por último, se ha dado el visto bueno la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda con los votos en contra de la oposición. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha explicado que el documento presenta aportaciones que proceden de las reuniones mantenidas con los participantes, por un lado en la mesa de la vivienda y, posteriormente, con los grupos políticos de este ayuntamiento. "Se trata de un plan imaginativo, que da respuesta a problemas que no se contemplaban anteriormente", por lo que ha pedido a la oposición "trabajar y ampliar acuerdos" en el mismo.

Desde el Grupo Municipal Socialista, el edil Luis Vélez ha lamentado que el plan sea una "concesión a Vox" para criticar las formas y el fondo del mismo. "Se han plegado a las imposiciones de Vox. Esto desde luego no es participación. El plan borra completamente el marco internacional y europeo que guía las políticas de vivienda. Ustedes amputan aquellos que sitúa a Valladolid en los estándares de cualquier ciudad europea seria", ha zanjado.