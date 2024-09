El PP de León acusa a Diez de retrasos que afectan ya a la Ronda Interior, el Palacio de Deportes o el Conde Luna .

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha acusado este jueves al alcalde, el socialista José Antonio Diez, del retraso en numerosas obras que afectan ya a la Ronda Interior, al Palacio de Deportes o al Mercado del Conde Luna.

La denuncia de esta situación "inadmisible" ha sido realizada por el portavoz de los 'populares' en el consistorio leonés, David Fernández, quien considera al alcalde "incapaz de acabar una sola obra en plazo. No hay una sola obra que no tenga retraso", respecto de incidencias que no son de días o semanas, incide, sino incluso de más de un año.

El edil del PP ha advertido de que esa mala gestión del alcalde "conlleva calles colapsadas, instalaciones cerradas más tiempo del debido, inconvenientes en la prestación de servicios municipales importantes o también de pérdidas de subvenciones, con el consecuente daño al bolsillo de los leoneses porque su incompetencia va a costar mucho dinero a todos", y en esas pérdidas ha recordado los 8,6 millones de los EDUSI, sin incluir las posibles pérdidas de los Next Generation.

"Estamos ante un alcalde agotado y sin capacidad de reacción, incapaz de gestionar bien la importante capacidad de inversión que ha tenido y tiene en sus manos", ha recalcado el 'popular' mientras desgranaba las obras que sufren retrasos.

Así, ha apuntado que ya en el mes de abril el equipo de gobierno municipal reconocía que el retraso de casi un año en las obras del Palacio de Deportes conllevaría una penalización de entre 80.000 y 120.000 euros de los tres millones de euros de fondos europeos para un proyecto que debería estar terminado desde noviembre del pasado año.

En igual sentido se ha referido a las obras de urbanización de la Ronda Interior de León, proyecto adjudicado a 'Avan Integral' en mayo de 2023 por un plazo de seis meses, si bien hace un mes la empresa solicitaba la ampliación de seis meses cuando debería haber finalizado en febrero pasado.

Respecto a la rehabilitación del CHF y edificio administrativo de Ordoño, el portavoz del PP también ha criticado que el nuevo inmueble para empresas del sector tecnológico acumula ya más de medio año de retraso. Tampoco se libra del retraso en su ejecución el gemelo del 'Edificio Rojo' de Eras de Renueva, financiado en el marco de las subvenciones europeas del Plan EDUSI y cuyas obras de ejecución deberían haber visto su punto y final el pasado enero.

Pero además, David Fernández ha incluido en sus críticas la situación del Mercado Conde Luna, cuyas obras de remodelación y modernización comenzaron en el mes de octubre de 2022 con un presupuesto de 2.185.000 euros y la previsión de estar finalizadas en junio de 2023, una intervención que el Ayuntamiento podía afrontar gracias al 70% de aportación de los Fondos Next Generation.

Sin embargo, denuncia que el proyecto acumula ya más de un año desde la primera fecha de conclusión de la obra. Las prórrogas solicitadas desde el Ayuntamiento de León al Gobierno de España para mantener la financiación europea con la que cuenta el proyecto fijaban el plazo máximo de finalización en el 30 de junio de este año 2024.

"En estos momentos, 1.529.500 euros de los fondos europeos estarían en peligro y las arcas municipales--los bolsillos de todos los leoneses--podrían tener que afrontarlos por el retraso de este proyecto", censura Fernández.

Sin embargo, para el PP "los incumplimientos del gobierno socialista de León no se circunscribirían sólo a grandes proyectos con impacto en la esfera económica, pues apunta que Diez "descuida también y, lo que es más grave si cabe, a los sectores vulnerables".

Se refiere de este modo al nuevo Centro Social del Barrio de la Inmaculada, cuyo expediente de contratación se inició a finales de 2022 y que fue presupuestado en 1.127.442 euros con cargo al Plan EDUSI León Norte.

Debía de estar ya en funcionamiento pues contaba con un plazo de ejecución de once meses y, sin embargo, se encuentra aún sin terminar. Esta instalación se ubica sobre lo que en su día fueron las antiguas escuelas del barrio y está destinada fundamentalmente a la atención de personas mayores.

A juicio del PP municipal, estos ejemplos son "la representación gráfica de la gestión de Díez: falta de compromiso, incapacidad de gestión y conformismo, una gestión que lastra económica y socialmente a la ciudad de León".