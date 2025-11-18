PP no ve razones para las enmiendas a la totalidad y pide a la oposición que las retire: "Tenemos margen"

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) - El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha asegurado que no hay razones para presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026, como han realizado finalmente los cuatro grupos en la oposición --Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos y Francisco Igea, por el Grupo Mixto, y ha hecho un llamamiento a todos los partidos para que "reconsideren" su decisión y las retiren.

"Están a tiempo de reconsiderar esta postura y hagamos lo posible porque es lo que demandan siempre los ciudadanos", ha insistido Ricardo Gavilanes que se ha mostrado convencido de que aún hay margen para negociar y para dialogar vía enmiendas parciales al proyecto de presupuestos que, en su opinión, no debería acabar en el debate de totalidad del jueves 20 de noviembre. "Esto no es el fin", ha aseverado.

Preguntado sobre si el Grupo Popular sería partidario de que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, convocara de nuevo a los partidos antes del jueves --el pleno de las enmiendas a la totalidad comenzará a las 16.00 horas-- ha respondido de forma afirmativa en un intento de negociar y de alcanzar algún acuerdo para evitar las enmiendas a la totalidad que, a priori, cuentan con el apoyo de 47 de los 81 procuradores que conforman el Hemiciclo.

Gavilanes ha reconocido no obstante que como portavoz del Grupo Parlamentario Popular no puede avanzar si habrá una segunda ronda de contactos antes del día 20 ni si la Junta optará finalmente por retirar el proyecto de ley antes del pleno del jueves, como han aconsejado algunos partidos en la oposición, entre ellos Vox.

"En política, hasta el último minuto siempre hay margen de negociación y de diálogo, que es lo que caracteriza además a la Junta de Castilla y León", ha aseverado Ricardo Gavilanes que se ha centrado en su llamamiento "claro, firme y leal" a los grupos para que retiren las enmiendas a la totalidad que darán al traste con las cuentas de la Junta.

Gavilanes ha realizado tres recomendaciones a PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos e Igea: que pongan a los ciudadanos en el centro, que dejen atrás los "impulsos" y todos los cálculos "cortoplacistas o electoralistas" y que den una oportunidad al diálogo vía enmiendas parciales --sólo se podrían negociar si las cuentas siguen adelante tras el pleno del jueves--. "El bloqueo por el bloqueo no soluciona nada y, por ello, apelamos al diálogo", ha reiterado.

En este sentido, ha hecho especial hincapié en que el acuerdo "siempre es posible con voluntad de todas las partes y con voluntad de todos los grupos parlamentarios". "Tenemos margen y, sobre todo, tenemos la obligación moral de trabajar por lo que importa", ha zanjado el portavoz del Grupo Popular que ha trasladado su agradecimiento a los grupos de la oposición por la "disposición mostrada" en las sucesivas reuniones que convocó el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el pasado viernes --el sábado con Vox-- .

"Más allá de las diferencias, que además son legítimas, todos han acudido con espíritu de trabajo y de poder llegar a algún tipo de consenso", ha aseverado Ricardo Gavilanes que ha lamentado no obstante que los grupos en la oposición hayan decidido al final registrar la enmienda a la totalidad.

El portavoz del PP en las Cortes ha asegurado que la Junta "siempre ha estado proactiva en llegar a acuerdos" y ha añadido que la voluntad del Ejecutivo autonómica siempre "ha sido clara" y "de diálogo y consenso" para sacar adelante los presupuestos del próximo año.