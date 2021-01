PP pedirá en el Pleno que el Ayuntamiento de Valladolid no tome más medidas "que fomenten el caos circulatorio"

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid instará al equipo de Gobierno en el Pleno de enero, a través de una moción, a que no tome "más medidas que fomenten el caos circulatorio" en la ciudad y que si no vuelve a la situación anterior, "por lo menos" actúe para "no empeorar aún más la movilidad".

Así lo ha avanzado la presidenta del Grupo, Pilar del Olmo, quien ha añadido que el PP solicitará que se reactiven las actuaciones en materia de rehabilitación y de integración social en el 29 de Octubre para frenar el tráfico de drogas.

Del Olmo se ha hecho eco "del malestar de los vecinos", que consideran la situación de la circulación en Valladolid como "insostenible". "Desde principios del verano pasado, cuando Óscar Puente y su equipo pusieron en marcha una serie de cambios bruscos y sin planificación alguna en la movilidad, la ciudad viene sufriendo atascos y embotellamientos donde nunca antes los había habido", ha lamentado la concejal 'popular'.

"El equipo de Gobierno, ante las primeras críticas, dejó claro que los cambios habían venido para quedarse y que las medidas necesitaban un periodo de adaptación, de cambio de costumbres y hábitos y que los vecinos se irían adaptando y amoldando a los mismos, pero en estos seis meses hemos visto que las cosas, en lugar de ir a mejor, empeoran", ha advertido, al tiempo que ha recordado que "los atascos y embotellamientos se producen a diario y en cualquier época del año", sin importar que sea "agosto o Navidad".

Del Olmo considera que las pequeñas modificaciones que se han realizado para intentar mejorar el caos circulatorio, como el desvío del tramo final del carril bici de Isabel la Católica, "no han mejorado nada y no han servido para nada, más que para malgastar el dinero público".

"Sin embargo, Óscar Puente no quiere ver la realidad, dice que el debate no está en la calle y, con esa afirmación, lo único que está claro es que el que no está en la calle, es decir, el que no escucha a los vallisoletanos, es él", ha añadido.

Ante los anuncios de más cambios con nuevos carriles bici y eliminación de aparcamientos disuasorios, los 'populares' se han mostrado "conscientes" de que la "solución ideal" sería "volver a la situación de partida", pero hasta que la cuestión se resuelva en los tribunales, adonde ha acudido el PP, hay que "evitar que la movilidad en la ciudad continúe empeorando".

NO AL CARRIL BICI SEGREGADO EN ZORRILLA

Así, instará al equipo de Gobierno a suspender y renunciar al proyecto de un nuevo carril bici segregado en el Paseo de Zorrilla; a elaborar e iniciar las obras, antes de finalizar el presente año, de un proyecto de carril bici en las riberas del río Pisuerga que comunique el norte con el sur de la ciudad, vinculando así un proyecto medioambiental a uno de seguridad vial "más saludable" e incorporado a un entorno natural; a que proceda a la apertura inmediata de la caseta de aparcabicis cerrada y ubicada en el aparcamiento disuasorio de la Feria de Muestras, y a que despliegue por diferentes puntos de la ciudad durante el presente año, al menos, cuatro casetas de aparcabicis cerradas y vigiladas.

También pedirá al Gobierno municipal que realice los trámites necesarios para abonar a los usuarios de bicicletas el coste del biciregistro y que presente en sesión plenaria, antes de finalizar el primer semestre de 2021, el Plan Director de la Bicicleta adjudicado recientemente por Decreto 2020/8524.

Previamente y para tener un diagnóstico adecuado, el PP considera que "es necesario" contar con un sistema de medición eficaz y transparente del flujo de bicis.

Por último, el Grupo Popular solicitará que "se adecue de forma inmediata" señaléticamente los carriles bici para los patines y otros vehículos de movilidad personal y que apruebe una nueva ordenanza reguladora de éstos antes del 31 de marzo.

Por otro lado, el PP llevará al Pleno una moción para reactivar las actuaciones comprometidas en el 29 de Octubre y para que se convoque, de forma inmediata, la mesa de Convivencia de Pajarillos y la Junta Local de Seguridad para analizar e implementar medidas dirigidas a la erradicación del tráfico de drogas en la barriada.

El Grupo Municipal Popular también solicitará que se impulsen los programas de intervención social con la firma de convenios estables con la Red Pajarillos y Pajarillos Educa, así como con la Coordinadora contra el Narcotráfico de Pajarillos; que se evalúe la actuación de los programas sociales desarrollados hasta el momento y se refuercen las áreas donde se detectan mayores carencias; que se implemente un programa de realojo que favorezca la movilidad de los habitantes del 29 de Octubre, y que se ubique una Comisaría de Distrito en el Colegio Santiago López.