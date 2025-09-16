El PP plantea que la alcaldesa de Palencia se someta a una cuestión de confianza tras la ruptura del pacto de gobierno

PALENCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, ha asegurado que la alcaldesa, Miriam Andrés, "no tiene la confianza del Pleno municipal" y ha hecho referencia a la herramienta de la cuestión de confianza, una herramienta "ya conocida" en el Consistorio de la capital palentina.

"No la tiene del Partido Popular, no la tiene de Izquierda Unida- Podemos, no la tiene de lo que queda de Vox, no sabemos lo que tiene de los concejales no adscritos y al parecer no la tiene de ¡Vamos Palencia!", ha apuntado en declaraciones a los medios en el marco del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

De esta forma, ha remarcado que es otra herramienta, si bien ha puntualizado que los 'populares' van a seguir trabajando como desde el primer día en este inicio de curso político.

En este sentido, ha criticado que ¡Vamos Palencia! ha pasado de ostentar tres miembros en la Junta de Gobierno, y de dos a uno, otorgándole con sus decisiones una mayoría absoluta al PSOE como se verá ya efectivo en el próximo pleno del jueves.

"Nos encontramos también con un ¡Vamos Palencia! cuyo mensaje en este caso a la ciudadanía es "torpicero y enañoso" al decir primero que no va a participar a una posible moción de censura y al día siguiente dan declaraciones "tan absurdas como que si tuviesen ocho concejales, la armarían".