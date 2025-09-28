PP propondrá en el Pleno pedir a Transportes que convierta la Vía de Ariza en una zona verde que conecte con Laguna

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid de este lunes, 28 de septiembre, una moción en la que propone solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la transformación del tramo Valladolid-Laguna de Duero de la Vía de Ariza en una vía verde.

En la moción, firmada por la portavoz, Blanca Jiménez, el PP también reclama garantizar criterios de accesibilidad, biodiversidad y sostenibilidad en el diseño, con separación de flujos ciclistas y peatonales, iluminación eficiente, plantaciones autóctonas y creación de corredores de biodiversidad.

Igualmente, pide que se promueva un proceso de participación ciudadana y coordinación interadministrativa para el diseño del proyecto, que quiere que conste de una plataforma peatonal y carril bici.

Para el PP, esto permitiría conectar Valladolid con Laguna de Duero, "integrando patrimonio ferroviario, fomentando la movilidad sostenible y generando un eje de gran valor social, ambiental y económico".