PP rechaza la PNL de Vox para repatriar a menores no acompañados y defiende que atenderles es "una obligación"

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha rechazado este miércoles, junto al resto de la oposición, una PNL del Grupo Vox que pedía destinar una partida a través del Plan Director de Cooperación para el Desarrollo para repatriar a los menores no acompañados a sus lugares de origen con el argumento de que atender a estas personas es "una obligación" y porque confunde inmigración con cooperación al desarrollo, tutela de menores no acompañados con devolución de inmigrantes y competencias estatales con autonómicas.

"Sus propuestas rozan el disparate y la ilegalidad", ha advertido en concreto el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto que ha defendido que la Junta cumple con la obligación legal de tutelar a los menores no acompañados en Castilla y León.

El procurador del PP ha reprochado a quienes fueron sus socios de Gobierno hasta el pasado mes de julio que critiquen a la Junta en esta materia cuando, en su opinión, deberían dirigir sus acusaciones al Gobierno de España, al que ha reprochado que no facilite "financiación suficiente" para atender bien a estos menores y que negocie unilateralmente con Cataluña y con el País Vasco el reparto de los menores y el resto de obligaciones en inmigración.

"Están pidiendo algo imposible", ha zanjado García Nieto que ha explicado a Vox que no se puede obligar a ningún Estado a tutelar a menores que ya no están en su territorio un asunto que, además, queda fuera de la competencia del Gobierno autonómico.

"Por mucho que ustedes griten, la realidad que hemos visto en Italia, en Alemania, en Francia, en Polonia y en Hungría, les va a arrastrar a ustedes aquí en España y en Castilla y León", ha advertido por su parte el procurador proponente, Carlos Menéndez, para quien "facilitar" la reintegración de los menores "con quienes tienen que estar", sus familias o bajo la tutela de los servicios de protección de menores de sus países de origen, es una cuestión "de sentido común".

Menéndez ha vuelto a preguntar cuánto le cuesta a la Junta atender a los menores no acompañados y cuál es la verdadera edad y sexo de esos niños y niñas. "¿Por qué no quieren decirlo, no se atreven", ha interrogado al Gobierno autonómico.

Desde el Grupo Socialista, el procurador Rubén Illera ha rechazado apoyar una iniciativa "totalmente deshumanizada" con un discurso "populista, racista y xenófobo" que, según ha advertido, pondría a los menores no acompañados en riesgo de desamparo y en una situación de vulnerabilidad en sus países de origen, como ha afeado a Giorgia Meloni en Italia con "políticas desgarradoras".

Illera ha reivindicado a Castilla y León como "una tierra de acogida y de solidaridad" y ha hecho un "llamamiento enérgico" al resto de los procuradores para votar no a la iniciativa de Vox al que ha afeado los "carteles vejatorios" que ha colocado en las inmediaciones del centro de ayuda humanitaria del municipio leonés de Villaquilambre que gestiona la orden San Juan de Dios, como ha reprochado también el leonesista Luis Mariano Santos.

"Bien harían para demostrar cierta seriedad como partido desautorizar absolutamente a sus concejales en Villaquilambre y volver o intentar, no sé si volver porque nunca han estado, pero intentar ir a una senda realmente mucho más útil para la sociedad", ha aconsejado Santos a los procuradores de Vox.

Luis Mariano Santos también ha reprochado la posición "simplista" y "dulcificada" de Vox y ha llamado a tratar las "situaciones límites" a través de un debate serio nacional desde el convencimiento de que la protección de los menores no acompañados requiere un enfoque integral y coordinado para evitar que alcancen la mayoría de edad "sin haber sido acompañados en procesos de refuerzo emocional y de formación que les aporte las posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo".

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado su "profundo asco y repulsión" por el hecho de tener de debatir en un Parlamento democrático una "basura" y una "porquería" para "esparcir la ideología del odio" con una propuesta que ha definido como "el summum del racismo y de la xenofobia".

Fernández ha explicado a los procuradores de Vox que acoger, proteger e integrar a los menores extranjeros no acompañados cuesta mucho menos dinero que mantener "a un vago, a un haragán y a un holgazán" como Santiago Abascal al que ha acusado de llevar desde los 18 años "chupando de la teta del erario". "Lávese la boca para hablar del señor Abascal", ha respondido Carlos Menéndez en su segundo turno de palabra.

Finalmente, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha lamentado las referencias al término 'menas' y ha cargado contra el PP por su falta de moral y de principios tras haber facilitado la entrada de Vox en algunos gobiernos autonómicos y municipales. "Hoy intentarán venderse como lo que no son, unos sinvergüenzas", ha zanjado.

La PNL de Vox ha sido rechazada por todos los grupos y sólo ha recibido el visto bueno de los dos procuradores no adscritos, la burgalesa Ana Rosa Hernando y el salmantino Javier Bernardo Teira, hasta la pasada semana en la bancada de los de Santiago Abascal.