El PP, único partido presente, junto al tejido social de Valladolid, en el acto contra la Violencia de Género

Acto institucional del Día Contra la Violencia de Género en el Ayuntamiento de Valladolid, con presencia política únicamente de concejales del Partido Popular. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este martes el acto institucional del Día Internacional de lucha contra la violencia de género, con la presidencia del alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, con presencia de asociaciones y entidades de la ciudad y con la única representación política del PP, sin concejales de sus socios de gobierno de Vox ni de la oposición formada por PSOE y VTLP.

El acto institucional ha girado en torno a la visibilización de las historias reales de las mujeres que han sufrido violencia machista y ha contado con la lectura de un "manifiesto" escrito por una víctima real y leído por la periodista de COPE Laura Ríos, que ha relatado su experiencia y como observa que en los 17 años transcurridos de su caso "no ha cambiado nada".

El evento ha presentado la peculiaridad de que sólo ha habido representación política por parte del Partido Popular, ya que los concejales de PSOE y Valladolid Toma la Palabra no han participado ante el desacuerdo con el texto propuesto por la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, que a su vez es resultado de una moción aprobada, también en solitario, por el PP en la Federación Española de Municipios y Provincias.

La declaración ha sido leída por la concejal delegada especial de Juventud, Carolina del Bosque, que ha estado en el acto junto a sus compañeros de formación Blanca Jiménez, Mayte Martínez, Francisco Blanco y Alejandro García Pellitero, además del edil de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, que ha presidido el acto junto al regidor.

En ediciones anteriores, el texto institucional que se leía en este acto tenía participación de PP, PSOE y VTLP ya que se solía consensuar previamente entre la mayoría de partidos representados en la FEMP.

La ausencia de concejales de Vox ya se había dado en alguna ocasión, si bien en otras, como el pasado año, su portavoz y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, asistió pero no participó en la lectura de la declaración institucional. En esta ocasión, la edil de la formación de derechas ya había advertido de que independientemente de su desacuerdo con el concepto de violencia de género ella tenía previsto presentar una hora después la programación cultural de Navidad en la ciudad.

PULSERAS TELEMÁTICAS.

Entre otras menciones a la necesidad de luchar contra la violencia de género de las instituciones, la declaración recalcaba que "resulta inaplazable mejorar los sistemas de control telemático de los maltratadores para evitar cualquier fallo que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas", después de la polémica que se produjo hace unos meses por los fallos en las pulseras que se instalan a los maltratadores para proteger a sus víctimas y en la que los 'populares' pusieron el foco en la supuesta mala gestión del Ministerio que dirige la vallisoletana y exconcejal en el Ayuntamiento, Ana Redondo.

La campaña municipal de este año, presentada bajo el lema 'Tienen rostro, nombre e historia', reivindica que las mujeres "no son cifras ni sucesos anónimos, sino personas con proyectos, familias, cuerpos, voces y esperanzas".

Carnero ha reconocido especialmente "el esfuerzo y la generosidad" de la mujer que ha cedido su testimonio para convertirlo en el manifiesto institucional de este año, leído durante el acto por la periodista Laura Ríos.

En él, la víctima, que ha preferido mantener el anonimato, relata cómo su caso tuvo lugar "hace muchos años" pero ahora observa que "nada ha cambiado" y que las mujeres "siguen muriendo a manos de sus agresores hombres, y los motivos siguen siendo igual de estúpidos: inseguridad, miedo a qué pensarán los demás, celos o temor a perder lo que consideran su propiedad".

Ahora, "tras los años", ha incidido en que se da cuenta de que cuando acabó en una casa de acogida sólo con una maleta en la mano "mereció la pena", por lo que su recomendación es "correr sin mirar atrás, huir para salvar la vida".

Recordando su experiencia, ha relatado que su maltratado "de cara al exterior era como en muchos casos un hombre maravilloso", pero de puertas para dentro le dijo en varias ocasiones que si le abandonaba la mataría a ella y a su hija.

"Los hijos los usan para mantenernos junto a ellos, nos violan, nos insultan, nos critican ante los amigos comunes y en definitiva nos van haciendo cada día más pequeñas, más inseguras", ha explicado. Después llega la "soledad", la sensación de estar "encerradas", y empeora porque "se va el poco amor que quedaba" y "aparece el odio", cuando se pierde el respeto y comienzan los golpes.

Finalmente, ha lanzado un mensaje a los hombres, porque subraya que las mujeres les necesitan "como compañeros de vida y de camino, como apoyo para compensar la fuerza que no tenemos para cuando otro hombre nos agrede valiéndose de ello". "Necesitamos que nos defendáis de los malos", ha apostillado.

Así, ha sugerido que ignoren "al amigo o compañero que aplaude los chistes sexistas", "las críticas hacia hombres que no saben imponerse a sus mujeres"...

CARNERO RECHAZA LA POLITIZACIÓN

Por su parte, el alcalde ha realizado una última intervención en la que ha señalado que la violencia machista "no puede ser utilizada como arma arrojadiza" y ha afirmado que "el Ayuntamiento no entrará nunca en la politización de una lacra que destruye vidas".

Carnero ha destacado el "compromiso" del Ayuntamiento contra la violencia de género, algo que debe ser "constante" y se ha comprometido ha seguir para ayudar a que "se erradique la violencia contra la mujer". "Este ayuntamiento va a estar siempre en lucha constante. Esta ciudad no va a dejarlas solas, es nuestro compromiso y por el que actuamos todos", ha ejemplificado.

Durante el acto, se ha presentado un balance del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento a lo largo del último año.

'MAPA DEL MIEDO'

El alcalde ha explicado los avances en la actualización del Mapa del Miedo de Valladolid, una herramienta clave para identificar y mejorar los espacios que generan inseguridad. Según Carnero, este año se han revisado 82 puntos del Mapa, de los cuales 26 se han retirado de la lista por que han mejorado sus condiciones, mientras que en otros 26 se encuentran en marcha "distintas intervenciones en áreas señaladas por la ciudadanía".

Asimismo, la Oficina de la Mujer ha atendido a 75 mujeres y realizado 111 intervenciones, con un acompañamiento que abarca desde consultas laborales o legales hasta cuestiones de salud, salud mental y violencia contra la mujer. "Muchas de las usuarias han regresado en distintas ocasiones, lo que refleja el vínculo de confianza creado y la utilidad de este recurso municipal".

El acto ha finalizado con una actuación musical ofrecida por Manuela del Caño y Belén Castillo, y una foto de familia.