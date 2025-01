PP Valladolid garantiza apoyo si el Gobierno aprueba "hoy" decretos sobre pensiones y ayudas al transporte y la DANA

Los 'populares' saldrán "a la calle" en los próximos días para explicar la situación "generada por el Gobierno" y recoger firmas

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular de Valladolid Eduardo Carazo ha reclamado este martes al Gobierno de España que apruebe "hoy mismo" en el Consejo de Ministros "separadamente" los reales decretos para aprobar "en un plazo máximo de un mes en el Congreso" los reales decretos que contengan la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte y las medidas de apoyo por la DANA, porque contarían "con los votos positivos" del Partido Popular.

Carazo, junto a su compañera del Grupo Parlamentario Popular y secretaria general del PP de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra; y el presidente provincial de la formación, Conrado Íscar, han comparecido ante los medios de comunicación para "explicar a los ciudadanos" por qué el pasado miércoles votaron en contra del decreto 'ómnibus' del Gobierno de España en el que se incluían las mencionadas medidas que apoya el PP junto con otras de las que se posicionan en contra, como la cesión al PNV de un "palacete" en París, "mayor protección a los okupas" y el desistimiento de las rebajas en el IVA de determinados alimentos.

El parlamentario 'popular' ha reclamado al Gobierno dirigido por Pedro Sánchez y del que, ha recordado, forma parte el exalcalde de Valladolid Óscar Puente que aprueben "separadamente" los reales decretos con las medidas relativas a la subida de las pensiones en 2025, la prórroga de las ayudas al transporte interurbano y municipal y las medidas de apoyo a las personas afectadas por la DANA de Valencia el pasado mes de octubre.

Según Carazo, esos decretos "en el plazo de un mes máximo" se podría convalidar en el Congreso de los Diputados porque recuerda que en otras medidas que "le han interesado" al Gobierno de España se han tramitado de manera urgente.

De hecho, ha asegurado al Gobierno de España que "lo podrían convalidar" porque "contarían con los votos positivos" del Grupo Parlamentario Popular, aunque ha dado por hecho que no se van a aprobar los nuevos reales decretos.

Eduardo Carazo ha asegurado que en los últimos días representates socialistas de Valladolid han preguntado por qué el PP no votó a favor del "chantaje" del Gobierno de España. Ahora, insta a los diputados del PSOE "por qué hoy el gobierno al que apoyan parece ser que no va a aprobar esos reales decretos que supondrían la entrada en vigor mañana mismo de todas esas medidas".

En este sentido, Conrado Íscar ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "usa a los pensionistas, a los usuarios del transporte y a los valencianos en su chantaje" y además le ha acusado de "poner en peligro ayudas tan importantes" por querer aprobar "cesiones como la del palacete al PNV, más respaldo a los inquiokupas y el recorte a la financiación a las Comunidades Autónomas".

LA JUNTA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CYL HAN MANTENIDO LAS AYUDAS

Para el también presidente de la Diputación de Valladolid, esta acción del Gobierno de España con el decreto 'ómnibus' es "una más" de las decisiones que afectan a los municipios, como la "imposición" de la tasa de basuras y los "continuos ataques" con impuestos.

Mientras tanto, ha defendido que tanto a la Junta de Castilla y León, gobernada por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como los ayuntamientos "del PP" en Castilla y León han mantenido sus ayudas al transporte interurbano y municipal con el "grandísimo" esfuerzo económico que supone.

"Es complicado mantener servicios de altísima calidad como los que ofrecemos, sin haber una previsión presupuestaria", ha recalcado Íscar, que ha justificado así que algunos ayuntamientos, como el de la capital vallisoletana, no incrementen sus aportaciones a estos descuentos del transporte para mantener la rebaja del 50 por ciento que estaba vigente hasta el rechazo del Congreso al Decreto 'ómnibus'.

"RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO"

En todo caso, tanto Conrado como los parlamentarios han subrayado que tanto el fin de estos descuentos como la "congelación" de las pensiones "son responsabilidad del Gobierno de España" que debe trabajar para "armar mayorías" en el Congreso y el Senado junto a sus "socios de coalición", por lo que la responsabilidad "no es del PP", con el que aseveran que el Ejecutivo central no ha negociado dichas medidas.

Carazo ha ido más allá y ha recordado que si el Gobierno no modifica la situación será "la segunda vez en la historia de la democracia" en España que "se congelan las pensiones" y las dos veces sería con gobiernos del PSOE ya que apunta que la primera ocasión fue "con José Luis Rodríguez Zapatero cuando congeló las pensiones en el año 2011". "Empezamos a pensar que Pedro Sánchez y su gobierno no quieren subir las pensiones, igual que no quieren en realidad mantener las ayudas al transporte", ha apostillado.

Mercedes Cantalapiedra ha explicado que en los próximos días, cuando las "inclemencias meteorológicas" de estos días lo permitan, el PP de Valladolid "saldrá a la calle" de la capital vallisoletana y de los municipios de la provincia, con sus alcaldes y portavoces, para informar a los vecinos y que "no quede ninguna duda".

También ha asegurado que recogerán firmas apoyar la petición iniciada por el PP para que el Gobierno apruebe la subida de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte y las medidas de apoyo a los afectados por la DANA. El PP también facilita la firma en esta campaña a las personas que quieran acudir a la sede para suscribir su apoyo a la iniciativa abierta en Change.org, que cuenta ya con más de 32.000 firmas.