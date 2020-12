PP ve en las críticas del PSOE a la ejecución de fondos de formación "inexperiencia en la gestión" y "falta de rigor"

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Salvador Cruz, ve en las críticas realizadas este jueves por el Grupo Socialista a la ejecución por parte de la Junta de los fondos para la formación y el empleo una prueba de su "inexperiencia en la gestión", así como una "falta de rigor".

En declaraciones remitidas a Europa Press, Cruz ha recordado que esa falta de ejecución es un problema "conjunto" de las comunidades autónomas y no sólo de Castilla y León, algo que "se ve perfectamente" en el Plan de Evaluación que sitúa el grado de ejecución en torno al 54,5 por ciento en 2017, con una caída de tres puntos en 2018.

Sobre esto, Salvador Cruz ha subrayado que "no depende del gestor, sino de factores externos" como la diferencia entre lo concedido y lo liquidado motivada por la renuncia de cursos, porque no siempre se justifica cien por cien del importe, no se llega al máximo alumnos, no finalizan todos los alumnos que los iniciaron, algunos cursos no son solicitados y algunas empresas no pueden dar cobertura a todos los cursos, según ha explicado.

Ante esto, ha lamentado la falta de "cualquier rigor" o "seriedad" por parte de los socialistas, a los que ha acusado de "desviar la atención" cuando es la Junta de Castilla y León "una de las que mejor gestiona los fondos que presupuesta en comparación otras autonomías gobernadas por el PSOE".

Asimismo, Cruz considera que el Grupo Socialista pretende también "desviar la atención para que no se hable de algo bueno para la Comunidad" como es, a su juicio, el proyecto de Presupuestos Generales de Castillla y León.

El portavoz adjunto ha recalcado que se trata de unas cuentas que son "buenas para esta tierra" y suponen "un escudo frente a la pandemia", al permitir "un avance para el conjunto de la ciudadanía", con más recursos "para mejorar la calidad servicios públicos" y "ayudar al municipalismo y al mundo rural".