PP y Vox aprueban la Ley Medidas Tributarias sin incluir enmiendas de la oposición

PP y Vox rechazan la enmienda de Cs de otorgar 1.000 euros al mes a enfermos de ELA que se votó por llamamiento en las Cortes

VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han aprobado este miércoles en el Pleno de las Cortes de Castilla y León su Proposición de Ley de Medidas Tributarias, una iniciativa en la que no se han incluido enmiendas de la oposición y que cierra aquí su tramitación tras el error de los grupos proponentes en la votación de la norma que acompañó al presupuesto en diciembre de 2023.

Las "mejoras" fiscales introducidas en esta normativa se aplicarán con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023, como han defendido los procuradores de los grupos que sustentan al Gobierno.

Además, PP y Vox no aceptaron ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. No obstante, tuvieron que votar de forma individual y por llamamiento la enmienda de Ciudadanos defendida por Francisco Igea para asegurar una ayuda de 1.000 euros mensuales a los enfermos de ELA, una iniciativa que finalmente no salió adelante por el voto en contra de los procuradores de PP y Vox.