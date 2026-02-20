PP y Vox aprueban prohibir el acceso al Ayuntamiento de Burgos con prendas como burka y niqab

Una mujer con burka en Gaza - OMAR ASHTAWY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha apoyado en el Ayuntamiento de Burgos el texto de una moción de Vox que pedía no permitir en el ámbito de las dependencias municipales el acceso a personas que con prendas que oculten "total o parcialmente el rostro con independencia del origen, motivación o significado", en una propuesta que hacía mención al uso de burka y niqab.

En la propuesta se reclamaba "el control de acceso y la necesidad de permitir la identificación visual del rostro" por razones de seguridad y verificación de identidad por el "uso de niqab, burka u otras prendas equivalentes".

El PP ha propuesto introducir una transaccional para que se acepte la "proposición de ley orgánica presentada por el grupo Popular en las Cortes Generales" para regular el uso de prendas que cubran íntegramente el rostro en espacios públicos, tanto por razones de seguridad como por "preservación de la dignidad humana y particularmente de los derechos de la mujer".

La concejal Mila del Campo ha recordado que el Ayuntamiento de Burgos tiene "mecanismos y ya ocurre esta identificación".

Pero el debate va "más allá ya que no se habla sólo de identidad" sino la ocultación del rostro de la mujer algo que entiende como "desigualdad".

Mientras tanto, el PSOE, en palabras de la edil Estrella Paredes ha calificado la propuesta del partido de Abascal de "demostración de odio, islamofobia y misoginia".

Pese a que el partido de Abascal no ha aceptado las transaccionales del PP, el grupo municipal del PP que conforma el equipo de Gobierno sí ha aprobado finalmente la propuesta de su exsocio.