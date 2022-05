PP, Vox, UPL-Soria Ya y Cs reclaman una bajada de impuestos "selectiva, inmediata y temporal"

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con los votos a favor de los grupos Popular, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y el del procurador de Ciudadanos --PSOE, Unidas-Podemos y Por Ávila se han abstenido-- instar a la Junta a dirigirse al Gobierno de la nación para que implante una bajada de impuestos "selectiva, inmediata y temporal", como ha hecho ya la Comunidad castellano y leonesa, según ha reivindicado la procuradora del PP Leticia García.

En concreto, el Grupo UPL-Soria ¡Ya! sólo ha votado a favor de tres aspectos de la PNL del PP --el resto ha salido adelante con los 45 votos que han sumado PP, Vox y Cs-- relativos exactamente a deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos (hasta 40.000 euros) y a crear una nueva figura en el mínimo personal y familiar para rentas bajas y medias que se sitúan entre los 14.000 y los 22.000.

También han apoyado la propuesta del PP para adaptar las retenciones y pagos fraccionados para que las medidas fiscales aprobadas tengan impacto automático y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero en la economía de las familias, empresarios y profesionales de forma inmediata, y se han abstenido en el resto por considerar que son "un canto al sol", en palabras del portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.

Leticia García ha reconocido que su propuesta, "lógica, que no ideológica", es "la misma" que realizó "sin éxito" el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha retado al PSOE a posicionarse y a elegir "entre dos casillas", la del "sillón de Sánchez" o "el de Castilla y León".

"¿En qué casilla se situó el PP cuando se votó el IVA en Madrid?", ha respondido la socialista Rosa Rubio que ha dudado de la credibilidad de los 'populares', a los que ha reprochado que también hayan votado en contra de la bonificación de 20 céntimos para el combustible, ante lo que Leticia Sánchez ha pedido que no mientan "ni líen las cosas" ya que la votación del PP en el Congreso se debió a la mezcla de asuntos que propuso el Gobierno central. "Doblando rodilla siempre por no molestar a Sánchez", ha zanjado la 'popular' para quien los de Luis Tudanca "oyen, ven y callan ante los problemas de Castilla y León".

Rosa Rubio se ha reafirmado en que la PNL de los 'populares' representa "al mismo PP de las libretitas, de la demagogia y del populismo fiscal" ("con ustedes cuando gobiernan sube hasta el precio del sol", ha afirmado en otro momento), y ha reprochado al partido que sustenta a la Junta que haya vuelto a confundir las Cortes con el Congreso de los Diputados para reproducir las propuestas de un Núñez Feijóo que no cuenta con su partido en Castilla y León.

"Les iría mejor si hicieran más caso a Feijóo, no estarían pasando el bochorno que estamos pasando", ha ironizado por su parte el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que, aunque ha votado a favor, "como no podía ser de otra manera" dada la reiterada petición de los de Inés Arrimadas de una rebaja de la fiscalidad "en este momento", y ha cuestionado el ahorro medio que supondrán las medidas aplicadas por el Gobierno de PP y Vox, que ha cifrado en 35 euros, una cantidad que "no es para presumir mucho".

En un momento de su intervención, Igea ha pedido al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que dejase de gesticular desde su escaño y ha afeado al de Vox que sus intervenciones se hayan convertido en "un espectáculo". "A ver si hay suerte y le nombran portavoz. Con usted como portavoz no dura el Gobierno ni dos semanas", ha augurado el exvicepresidente y exportavoz de la Junta.

Por parte del Grupo UPL-Soria 'Ya', el soriano Ángel Ceña, ha aprovechado su intervención para cuestionar las medidas del Plan Anticrisis aprobado por el Gobierno conjunto de PP y Vox en el primer Consejo de Gobierno al que ha acusado, además, de pedir al Ejecutivo central algo que el autonómico no está dispuesto a hacer.

Finalmente, por parte del Grupo Parlamentario Vox, Francisco Javier Carrera Noriega, ha situado la economía de España "en alerta máxima" por lo que ha reclamado "medidas de impacto directo" que permitan superar "la situación crítica creada el peor Gobierno de los últimos 80 años" y que consigan que los españoles puedan vivir "como vivían antes".

"El Gobierno socialista se ha olvidado del pueblo al que dice que representa", ha reprochado el parlamentario de Vox que ha explicado a modo de ejemplo que en una parada en un bar en su viaje hoy a las Cortes ha comprobado cómo un trabajador se quejaba del precio del café y del pincho de tortilla. "La gente habla de estas cosas, de lo difícil que es cada día hacer una compra y llegar a fin de mes", ha aseverado.

Entre las iniciativas de la PNL del PP que han apoyado los trece procuradores de Vox e Igea, de Ciudadanos, destaca diseñar un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las administraciones públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales, que permita un ahorro y racionalización del gasto.

También han dado el visto bueno a pedir que se mejore el diseño del Plan Recuperación Transformación y Resiliencia "para hacerlo más

ágil de manera que la financiación llegue a las empresas y familias de forma inmediata y para que las reformas sean transformadoras" a través de "incentivos fiscales extraordinarios y temporales" con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por 4.900 millones.