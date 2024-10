PPCyL dice que al PSOE le ha salido "el tiro por la culata" adelantar su Congreso y que la corrupción le "acorrala"

ÁVILA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular en Castilla y León Francisco Vázquez ha asegurado este viernes en la Primera Junta Directiva Provincial del curso político que celebra el PP de Ávila, que al PSOE le ha salido "el tiro por la culata" con su Congreso Federal.

El discurso del secretario no se ha centrado únicamente en la "corrupción" dentro del Partido Socialista conocida en el transcurso de las últimas horas, pero sí que ha dedicado parte de él a hablar del "fango en el que se encuentra el Gobierno de España, con un hedor insoportable".

La corrupción, ha señalado, "está acorralando al Gobierno" algo que "no merecen" los ciudadanos, palabras que le han servido para ironizar con que les había salido "el tiro por la culata" con el adelanto del Congreso Federal. "Lo había adelantado Sánchez por si salían casos de corrupción antes y les ha explotado en la cara", ha reprochado.

En este punto, ha tenido palabras para el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, que, a su juicio, se ha rebelado "a pesar de ser una de las personas "más sumisas al sanchismo". "Pero no lo ha hecho para beneficiar a Castilla y León y pedir más fondos para la educación o la financiación autonómica. Lo ha hecho en su propio beneficio porque no le dan salida en el Partido Socialista", ha espetado.

Para el 'número dos' de los populares de Castilla y León, el PSCyL ahora está dividido, pero no por "beneficiar" a la Comunidad, sino por "reubicarse en sus sillones". "A mí me fastidia que dejen en ridículo, cuando sacan la hemeroteca, a Pedro Sánchez, porque es el presidente del Gobierno de España y no tenía que estar en ese puesto una persona que tiene la mentira por bandera en cualquier tipo de declaración que haga", ha concluido.

Vázquez además de esto, ha valorado la gestión del PP en la Comunidad y lamenta que se estén "quedando solos en la defensa de esta tierra y en lo que significan los valores" de Castilla y León, lo que le ha llevado a afirmar que el PP es la "única alternativa".

Además, lo ha hecho, con la oposición del Gobierno de Sánchez que "está en contra" de Castilla y León a la que, en sus palabras, "perjudica en todo lo que puede". Ejemplo de ello, ha puesto a los "ministros de Valladolid" que se dedican a "perjudicar" a su alcalde --en referencia a Jesús Julio Carnero, "por ser del PP".