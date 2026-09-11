Precintado un tejo en un parque de Salamanca tras el ingreso de tres niños por comer sus frutos

SALAMANCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Salamanca ha acordonado un tejo y colocado carteles en los que se puede leer 'Prohibido comer o manipular los frutos de este árbol potencialmente tóxico', tras el ingreso hospitalario de tres niños por ingerir sus frutos.

Los niños, de entre tres y cuatro años, fueron ingresados en observación en el Hospital Universitario de la capital salmantina después de que el pasaso jueves comieran frutos del árbol que ha sido acordonado, aunque ya han siso dados de alta, tal y como han asegurado fuentes del centro sanitario a Europa Press.

El fruto del tejo, pequeño, redondeado y de llamativo color rojo, contiene taxina, "que es lo que contiene la toxicidad", como han asegurado desde el centro sanitario, por lo que cuando alguien ingiere la ingiere el protocolo establece hacer "un lavado gástrico con carbón activo y observación" de la persona.

Los niños acudieron al hospital sin síntomas, pero alertados después de que una de las madres buscase información tras conocer que habían comido algunos de esos frutos rojos.

Este tipo de árboles es bastante común en los parques y en Salamanca pueden encontrarse, además de en el parque Picasso donde han tenido lugar los hechos, en el parque de Colón, Jesuitas o la plaza de la Libertad.