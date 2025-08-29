Pregoneros y símbolos vallisoletanos ilustran la exposición '25 años de la Virgen de San Lorenzo' en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, en la inauguración de la exposición '25 años de la Virgen de San Lorenzo' - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los pregoneros y los diferentes símbolos que identifican la ciudad de Valladolid son los ilustradores de los carteles que componen la exposición '25 años de la Virgen de San Lorenzo', una muestra que recopila todos los carteles de las Fiestas Patronales de la ciudad, que este año tendrán lugar del 5 al 14 de septiembre.

Así lo ha detallado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, en la inauguración de la exposición este viernes.

Un total de 25 imágenes--a excepción del año 2020 que no pudo celebrarse con motivo del Covid-19--forma parte de esta exposición llena de tradición, originalidad e historia de la ciudad vallisoletana. "Mi favorito es el de este año", ha asegurado el alcalde.

"Los carteles han evolucionado", ha afirmado Jesús Julio Carnero. "Cada vez hay nuevas formas de ver la vida y avances en las nuevas tecnologías", ha añadido.

"En los carteles no puede faltar nunca que transmita alegría y que invite a querer disfrutar", ha asegurado Jesús Julio Carnero. "Podemos presumir que tenemos las mejores fiestas", ha concluido.

La exposición estará abierta al público hasta el último día de fiestas, el 14 de septiembre, en la Sala de Exposiciones de la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos y en horario de lunes a sábado de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 horas a 14.00 horas.