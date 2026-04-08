Premio Miguel Delibes de Almazán (Soria) recae en Carlos y Alba de Pablo por incorporar micología y caza en hostelería

Carlos y Alba de Pablo. - AYTO DE SORIA

SORIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de organización de la Feria Venalmazán y la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Almazán han aprobado por unanimidad la concesión del XVIII Premio Miguel Delibes a Carlos y Alba de Pablo, por su trayectoria en incorporara la caza y la micología en la hostelería.

Desde el Consistorio adnamantino han señalado que Carlos y Alba son "sinónimo de trabajo, esfuerzo incesante, constancia, y aprendizaje continuo en la búsqueda incansable por la excelencia".

Carlos de Pablo, profesional reconocido, fundó en 1953 el Restaurante Casa Vallecas en Berlanga de Duero, y lo convirtió en un emblema provincial, "pionero en incorporar, sin complejos, la cocina cinegética y micológica a la gastronomía de Soria".

Alba de Pablo, al frente hoy en día de El Tilo de Vallecas, en Soria capital, representa la nueva generación. "Con formación de primer nivel, talento, sensibilidad y una profunda conexión con sus raíces, honra el legado familiar y lo hace evolucionar con una mirada actual, libre, creativa y comprometida con su tierra", han apuntado desde el Consistorio.

GASTRONOMÍA Y CAZA.

Desde el Comité organizador han valorado el "ejemplo en convertir la gastronomía de calidad en un pilar fundamental para el sector de la caza y de la micología".

En este sentido, han señalado que han transformado "un recurso natural en un producto gourmet, al elevar su valor económico, social y cultural, y revalorizar extraordinariamente los productos del patrimonio natural".

El director de la Feria y concejal del Ayuntamiento de Almazán, Óscar Pacheco, ha apuntado que "en sus manos, la caza y la micología se transforman en mucho más que ingredientes" ya que "son la expresión de una gestión del paisaje, de un modo de vida y de una forma de entender la naturaleza".

"Han conseguido que la cocina sea también una manera de cuidar lo nuestro, de generar valor y emociones, y de recordar, como diría Delibes, que el verdadero lujo, sin ambages, está en la conexión con la tierra", ha añadido el concejal.