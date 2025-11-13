Los premios a las Mujeres Excelentes sitúan a sus protagonistas como referentes para jóvenes de CyL

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven Zona Norte de Valladolid ha acogido este jueves la entrega de premios Mujeres Excelentes de Castilla y León, organizado por el diario digital Artículo 14, en la que se ha reconocido a siete mujeres castellanoyleonesas de distintos ámbitos profesionales y a las que se ha situado como referentes para que las jóvenes de la comunidad tengan claro que pueden ser "motor de futuro y de oportunidades".

En el evento, clausurado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y en el que han participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar; ha premiado a la judoca cuádruple medallista paralímpica vallisoletana, Marta Arce; Consuelo Madrigal, primera mujer Fiscal General del Estado; la jurista e investigadora salmantina Nuria Ramos; la guionista soriana y directiva de Netflix Verónica Fernández; la directora de las Adoratrices Burgos, Consuelo Rojo; la empresaria Monti Gutiérrez, fundadora de la firma de moda vallisoletana Mint&Rose; y la también vallisoletana María Paz Robina Rosat, presidenta de Michelín España y Portugal.

Durante su intervención en el acto de entrega de los Premios, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el papel fundamental que desempeñan las mujeres como motor de futuro y de oportunidades, y generadoras de riqueza y empleo en la Comunidad.

Fernández Mañueco ha señalado que Castilla y León cuenta hoy con "más mujeres trabajando que nunca" y ha destacado su liderazgo en la Administración autonómica, donde tres de cada cuatro empleados públicos son mujeres.

El presidente ha afirmado que Ejecutivo autonómico apuesta por el talento femenino y refuerza la igualdad en el ámbito laboral a través de políticas activas que fomentan la igualdad de oportunidades. Así, el proyecto de Presupuestos para 2026 incrementa un 55 por ciento los recursos destinados a la promoción y apoyo a la mujer.

El objetivo de la Junta de Castilla y León en este ámbito, ha señalado, es "seguir impulsando el ascenso profesional de las mujeres y el liderazgo femenino; favorecer la conciliación, ámbito en el que la Comunidad es referente a nivel nacional; y continuar promoviendo el emprendimiento y la presencia de la mujer en sectores tecnológicos e industriales".

Fruto de este compromiso, el Gobierno autonómico ya ha puesto en marcha programas de mentoría y liderazgo femenino, como STEM Talent Girl, en el que colaboran casi 500 mentoras y han participado más de 8.000 alumnas; el nuevo programa FP STEAM Mujer, diseñado para incrementar la presencia femenina en esos estudios; o el Programa Lideramos, en colaboración con CEOE-Castilla y León, junto con las iniciativas de formación en Mujer Rural y Liderazgo.

Finalmente, el presidente ha felicitado a todas las galardonadas en esta edición de los 'Premios Mujeres Excelentes Castilla y León', por ser ejemplos de esfuerzo, excelencia y compromiso en distintos sectores y ha apostillado que además en sus intervenciones han puesto "deberes" a las administraciones para seguir el avance hacia la igualdad plena.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, se ha mostrado especialmente orgulloso de que tres de las siete premiadas --Monti Gutiérrez, Mari Paz Robina y Marta Arce-- sean vallisoletanas y ha destacado como característica común de todas las premiadas el "afán de superación".

Esta capacidad supone un "motor" para "seguir creciendo y superándose en todos los obstáculos que ofrece la vida", por lo que ha considerado a las siete un "ejemplo clarísimo" de ello.

Mientras tanto, el presidente de la Diputación provincial ha destacado el "talento" de todas ellas, una característica que "no debe tener género" y así considera que ellas "marcan la dirección hacia una igualdad justa".

Ante ello, ha advertido de que las administraciones públicas tienen "la obligacion de dotar a la sociedad de las herramientas de la igualdad plena, porner todos los elementos posibles del desarrollo social".