Preocupa el incendio de Cantropodame (León) y se mantienen evacuadas dos localidades

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LEÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las labores de extinción han continuado durante la madrugada de hoy en los incendios declarados en las localidades leonesas de Murias de Ponjos y Castropodame, este último es el que más preocupa en la provincia de León.

Según ha informado la técnico del Centro Provincial de Mando de León, Nuria Ramos, las condiciones meteorológicas han favorecido el trabajo durante la noche debido al viento escaso y a la humedad relativamente alta. No obstante, ha advertido de que "queda mucho trabajo" por hacer en ambos fuegos.

En el caso del incendio de Castropodame, se mantiene la evacuación preventivamente decretada en las poblaciones de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

Desde primera hora de la mañana se ha desplegado un amplio dispositivo de medios con el objetivo de aprovechar las primeras horas de la jornada, con condiciones más favorables, para intentar contener la situación.