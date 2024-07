Presidencia presentará a comienzos de 2025 la 'Red de Contactos en el exterior' para impulsar la imagen de marca de CyL

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia prevé presentar a principios del año 2025 la 'Red de Contactos en el exterior', una plataforma "on line" cuya finalidad será servir de puente que conecte al talento castellano y leonés a nivel global para fomentar el intercambio de conocimientos e impulsar la imagen de marca de Castilla y León.

González Gago ha precisado que su departamento trabaja en la creación de la citada 'Red de Contactos en el exterior', "en proceso de evaluación" en estos momentos, y ha avanzado que contará con el talento de "personalidades relevantes" existentes en el mundo y que tengan elementos de conexión con Castilla y León.

Así lo ha avanzado este lunes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en su comparecencia este lunes en la comisión extraordinaria del ramo para dar cuenta de las actuaciones de su departamento en el ecuador de la Legislatura del Gobierno de coalición PP y Vox.

En el ámbito de la acción exterior, ha recordado la ampliación de los programas al retorno de castellanos y leoneses que otorga ayudas económicas directas a los ciudadanos que vuelven a Castilla y León desde otros países "y, por primera vez en la historia, desde otras comunidades autónomas".

Y ha destacado también que su Consejería ha estrenado, en colaboración con CEOE, la Confederación de Casas Regionales y las Cámaras de Comercio, un "programa piloto" destinado a financiar actuaciones de promoción del emprendimiento y contratación por cuenta ajena de ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que regresen a la comunidad con el que se han formalizado 20 contratos de trabajo.

En cuanto a las acciones de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo con países empobrecidos o en vías de desarrollo, ha confirmado la apuesta de la Consejería de la Presidencia por la colaboración con otras entidades y administraciones públicas con implicación de empresas y ayuntamientos mediante la convocatoria de ayudas para microacciones de cooperación al desarrollo, "recientemente presentada y aún en plazo de solicitud", ha apostillado.

Fruto de este "compromiso solidario", estas empresas podrán formar parte de la marca 'Castilla y León Solidaria' que se creará "en los próximos meses". En la modalidad de intervención, ha explicado a modo de ejemplo que la Junta financia un proyecto de UNICEF en Guinea Bissau a ejecutar en 2023 y 2024 por importe 350.250 euros dirigido a abordar la malnutrición y el acceso al agua potable de la población infantil del que se benefician 6.000 niños y niñas.

En este sentido, se ha comprometido a dirigir los esfuerzos de la Junta a promover entre los castellanos y leoneses "una conciencia crítica y responsable, para, fomentar en nuestra sociedad un compromiso con la promoción de los derechos humanos a nivel global".

En cuanto a la cooperación técnica, ha avanzado que está tramitando varios convenios que espera poder firmar "próximamente" para llevar a cabo proyectos piloto de asistencia técnica para el intercambio de conocimientos por medio de acciones de formación, investigación, intercambios de expertos o asesoramientos en Hispanoamérica, dirigidos al fortalecimiento de organizaciones empresariales que contribuyan al desarrollo económico y social, y a la formación y orientación laboral, el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones y personas para mejorar sus condiciones laborales y de empleabilidad en esos territorios.

Por otro lado, Luis Miguel González Gago ha cifrado en cerca del 80 por ciento el cumplimiento de las medidas comprometidas y ha precisado que 137 han sido "cumplidas y totalmente ejecutadas", a las que ha añadido los 30 compromisos que se están tramitando e implantando por lo que ha asegurado que antes de que concluya 2024 el porcentaje de cumplimiento se elevará "a más del 95 por ciento de lo comprometido".

"No puedo estar más que satisfecho, y también orgulloso, no sólo de los altos cargos que me acompañan y ayudan en esta singladura, sino también de los empleados públicos de la Consejería de la Presidencia que, tanto a nivel central como periférico, dedican todos sus esfuerzos y trabajo en el desarrollo y consecución de las mismas", ha asegurado el consejero.