Presidencia propondrá mañana hacer fijos todo el año a los trabajadores de incendios forestales desde el 1 de enero

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia ha convocado mañana, jueves 20 de noviembre, la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública para abordar la propuesta de modificación de las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario y de personal laboral para reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios.

En concreto y según ha informado este miércoles el Gobierno autonómico, la propuesta para el personal laboral pasa por la transformación del personal fijo discontinuo en personal laboral fijo de la Administración General, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para que sea efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

De este modo, han explicado las mismas fuentes, los trabajadores que en estos momentos prestan servicio "durante determinados meses del año" pasarán a desempeñar sus funciones durante los doce meses, lo que garantiza la disponibilidad permanente de medios humanos especializados y mejora tanto las labores de prevención como la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales y las emergencias.

Desde la Consejería de la Presidencia han destacado que esta propuesta supone "un paso decisivo" en la profesionalización del operativo de lucha contra incendios. A esto han añadido que la disponibilidad permanente permitirá que la labor de estos profesionales se extienda a situaciones de emergencia de Protección Civil.

"Esta nueva naturaleza del dispositivo permite anticiparse a las emergencias y poner al servicio de la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo", han aseverado.

En total, esta modificación afecta a 837 puestos de trabajo distribuidos en tres categorías: 217 puestos de oficial de montes-conductor maquinista, 403 puestos de vigilante de incendios, y 217 puestos de peón de montes y extinción.

Presidencia ha informado de que la conversión de estos puestos en personal laboral fijo implica una inversión adicional de más de 12,6 millones de euros, lo que conllevará un coste total definitivo de 22,4 millones para el conjunto de los 837 efectivos, un "esfuerzo económico" que refleja "la apuesta firme de la Junta de Castilla y León por el fortalecimiento del operativo".

Las mismas fuentes han recordado por otro lado que junto a estas categorías, en el operativo también presta servicio el personal laboral de la categoría de operador de centro de mando, que ya desarrolla su actividad a tiempo completo.

En este caso, la modificación de la RPT incluye 59 puestos de esta categoría: 31 correspondientes a modificaciones y 28 de nueva creación para completar una reorganización integral orientada a dotar de "mayor estabilidad, eficacia y profesionalización" al dispositivo autonómico de prevención y extinción de incendios.

CREACIÓN EFECTIVA DEL NUEVO CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES

Por su parte, para el personal funcionario, la modificación de sus Relaciones de Puestos de Trabajo incluye la creación efectiva del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B de la Administración Especial y la mejora del nivel del complemento de destino para estos profesionales, que pasarán del nivel 16 o 17 al nivel 18.

Presidencia ha informado de que esta medida supone una inversión de más de 1,2 millones de euros y busca adecuar las retribuciones a las funciones y responsabilidades que asumen estos agentes en la protección del medio natural.

El procedimiento de acceso a este nuevo Cuerpo será el de integración voluntaria y directa, para el personal funcionario de carrera de la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos (Subgrupo C1), declarado a extinguir, que cuente con la titulación adecuada.

Las mismas fuentes han informado de que esta integración supondrá para los agentes que se acojan a ella una mejora retributiva anual de 1.951,80 euros y permitirá a la Administración autonómica avanzar en la "modernización y homogeneización" de la estructura funcionarial. La propuesta de la Orden que regulará esta integración voluntaria también será objeto de negociación.

También se incluye en la propuesta de RPT de personal funcionario la atribución del nuevo complemento específico aprobado por la Junta de Castilla y León correspondiente a los puestos con funciones en incendios forestales.

Esta actualización retributiva afecta a los funcionarios de los subgrupos A1 y A2: ingenieros superiores de montes e ingenieros técnicos forestales, que verán incrementadas sus retribuciones en 2.660 euros anuales, y a los agentes medioambientales, que percibirán un aumento de 1.050 euros anuales. Presidencia ha precisado que el impacto total de la medida asciende a alrededor de dos millones de euros y beneficiará a más de 1.100 empleados públicos.

"Esperamos que esta propuesta, que suma 15,8 millones de euros de mejora y afecta positivamente a casi 2.000 empleados públicos, cuente con el apoyo de los representantes de los trabajadores, ya que demuestra que la Junta de Castilla y León tiene el compromiso de avanzar en un modelo de operativo más estable, cualificado y robusto, de cara a que pueda estar definido y operativo el próximo año", ha pedido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

La Consejería de la Presidencia pretende incluir en las modificaciones de la RPT del personal laboral del operativo de incendios el incremento del complemento específico vinculado a la designación de bombero forestal, como se hará con los funcionarios, una medida que está condicionada al acuerdo previo de la Mesa del Convenio Colectivo por lo que el proceso se mantiene abierto al diálogo con los representantes de los trabajadores para su aprobación.

Las mismas fuentes han recordado que el aumento previsto sería de 2.660 euros anuales para el Grupo II y de 1.050 euros anuales para los Grupos III y IV.

Además de los puestos de oficial de montes-conductor maquinista, vigilante de incendios, peón de montes y extinción, y operador de centro de mando, también se podrían beneficiar de la incorporación del complemento específico como bombero forestal los puestos de celadores de medio ambiente, que desarrollan funciones en el ámbito de los incendios forestales, así como determinados conductores.

También se incluye un grupo de ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales que actualmente están contratados como personal laboral fijo y que se encuentran pendientes de un proceso de funcionarización. En este caso, el acuerdo de aplicación del complemento específico para personal laboral supondría una mejora de la propuesta de modificación de RPT de 1,81 millones de euros a mayores, han insistido las mismas fuentes.

La propuesta de puestos formulada por la Junta está condicionada, en parte, a la necesaria convalidación del Decreto-Ley 1/2025, de 23 de octubre, por las Cortes de Castilla y León, cuyo debate y votación se celebrarán en el próximo Pleno. Esa convalidación también es "imprescindible" para la integración de los Agentes Medioambientales en el nuevo Grupo B y para la aplicación de todos los beneficios asociados, ya que dicho Grupo solo puede crearse mediante una norma con rango de ley.

En este sentido, González Gago ha insistido en que el Grupo B permitirá poner en marcha una gran cantidad de mejoras retributivas por lo que ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que apoyen su convalidación "y se pueda avanzar en la correcta implantación de estas importantes medidas".