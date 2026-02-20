Presidenta de la CHD y los alcaldes de Cabezuela y Veganzones analizan las actuaciones futuras sobre el río Cega

SEGOVIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, se ha reunido hoy con los alcaldes de Cabezuela, Francisco Descalzo, y Veganzones, Pedro Luis Cuesta, para avanzar en el proyecto de adecuación fluvial sobre el río Cega, una vez retirado el azud en desuso de Puente Mesa (Segovia).

El encuentro, en el que la presidenta de la CHD ha estado acompañada por el comisario de Aguas, Alejandro Cózar, y el director técnico, Carlos Galicia, ha discurrido en un tono de cordialidad y ha servido para sentar las bases de las futuras actuaciones en el entorno del río.

No obstante, y antes de tomar cualquier decisión sobre las acciones a desarrollar, se ha acordado esperar unos meses para analizar el comportamiento del río, una vez derribado el azud, en situaciones de avenidas y estiaje.

En este sentido, el Organismo se ha comprometido a que, una vez finalizado el verano, los técnicos de la CHD realizarán una visita con los alcaldes para analizar cuál ha sido la conducta del río y estudiar las posibles alternativas.

Asimismo, la CHD analizará la viabilidad de las propuestas que los regidores municipales se han comprometido a enviar para su estudio y una vez que el Organismo cuente con las memorias de los Consistorios y se haya podido comprobar el comportamiento del río, se procederá a una nueva reunión en la que se analizarán todas las opciones expuestas.

Otro de los temas planteados por los alcaldes de Cabezuela y Veganzones ha sido su voluntad de conservar las piedras que constituían el azud y que, tras su derribo, se encuentran acopiadas en el entorno de la obra a la espera de su destino definitivo.

En este sentido, la CHD se ha comprometido con los alcaldes a disponer de dicho material que, como parte del dominio público hidráulico, pertenecen al Organismo de cuenca, para darles posteriormente el uso que se considere oportuno.

Además, la CHD se ha comprometido a estudiar la propuesta presentada por los alcaldes para instalar una escollera en la zona, ya que será necesario analizar su viabilidad por ser una actuación "compleja técnicamente".