El presupuesto del Ayuntamiento de Palencia para 2026 aumenta hasta superar los 114,9 millones

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2026. - EUROPA PRESS

PALENCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia ha presentado su proyecto de Presupuestos municipales para 2026, que aumenta hasta los 114.942.788 euros, "el más importante de su historia", tal y como ha destacado la alcaldesa, Miriam Andrés.

Los principales incrementos corresponden a las partidas de personal, con una subida hasta los 36,5 millones que obedece a la subida salarial aprobada para los funcionarios, y a la de inversiones, que pasa de los 7,1 millones de este año a los 15,7 millones para el 2026.

Además, esta cantidad podría aumentar en otros nueve millones de euros del remanente de Tesorería, tras la publicación del Real Decreto Legal de la pasada semana, lo que elevaría la cuantía total destinada a inversiones reales hasta los 24,8 millones de euros.

Andrés ha repasado las inversiones más significativas que contempla el presupuesto para "transformar los espacios y las infraestructuras de la ciudad". Así, ha subrayado que se destinarán 2,1 millones a la urbanización de las parcelas de la calle Jardines para destinarlas a la construcción de vivienda protegida para la venta y el alquiler.

Igualmente, se pondrán en marcha algunos de los proyectos cofinanciados con los fondos EDIL, como el parque cubierto del barrio de San Juanillo, los huertos urbanos, el mobiliario del edificio de La Alcoholera o la ciudad deportiva de Pan y Guindas, además de la parte que corresponde al Consistorio para las obras de La Tejera.

Además, para el plan de acerado y medianas se han previsto 350.000 euros, así como otros 300.000 para el asfaltado, misma cantidad con la que se han dotado para las obras de mejora en la Plaza del Carmen. Asimismo, se plantea destinar 118.000 para la reforma del aparcamiento de la Plaza de Toros.

Por otro lado, se incluyen en las cuentas dos "demandas históricas", como ha calificado la alcaldesa a la rehabilitación del edificio de Villandrando, con una partida de 3,3 millones, y el cambio del suelo de la Plaza Mayor y de la Plaza de San Francisco, también reflejadas en el plan de inversiones.

A ello se une también la mejora de la iluminación con instalación de luces led en el barrio del Ave María, Avenida de Viñalta y parque de La Carcavilla, las obras de mejora en las instalaciones de la Protectora de Animales por 60.000 euros y otra partida de 100.000 euros para el mantenimiento de las instalaciones deportivas en la ciudad.

El resto de los capítulos de gasto se mantienen, tal y como ha explicado el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, que ha concretado que el nuevo presupuesto y los incrementos en gasto de personal e inversiones se financiarían a través de un préstamo de seis millones de euros, de las aportaciones de otras administraciones y de la venta de solares ya urbanizados. Todo ello junto a los ingresos procedentes de la nueva Ordenanza de recogida y traslado de residuos sólidos.

"NO LASTRAR" EL "FUTURO DE PALENCIA"

Por último, la alcaldesa ha llamado a los concejales del Ayuntamiento de Palencia a "no lastrar" el "futuro de Palencia", que está ante la "inversión más alta de la historia", así como ante el "pleno más fragmentado".

El proyecto de presupuestos ya está en manos de todos los grupos municipales y los concejales no adscritos, y el próximo lunes 15 de diciembre está previsto que el equipo de gobierno se reúna ellos para tratar de llegar a un acuerdo que permita aprobar estas cuentas.

En este sentido, la alcaldesa ha pedido responsabilidad al resto de grupos y concejales para permitir que la ciudad siga creciendo y no pare por falta de presupuestos. "Que hagan lo mismo que hicimos nosotros cuando estábamos en la oposición y se rompió el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos y con nuestra abstención permitimos sacar adelante las cuentas para no paralizar Palencia", ha apuntado.

La intención del equipo de Gobierno es celebrar el Pleno de Presupuestos a final de año, justo después de Navidad y, en caso de ser aprobados, la alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza, tal y como anunció en su día.