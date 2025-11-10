Los Presupuestos Participativos de Valladolid arrancan el día 26 y las primeras obras se ejecutarán en 2027

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso de Presupuestos Participativos 2027-2028 del Ayuntamiento de Valladolid arrancará el próximo 26 de noviembre con el inicio de las asambleas informativas sobre el proceso en las diez zonas en las que se divide la ciudad para este proceso, que se extenderá hasta julio de 2026, cuando concluirá la votación de tal modo que los proyectos que salgan seleccionados se incluirán en las cuentas municipales de 2027 y 2028.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este lunes los Presupuestos Participativos 2027-2028, que se han puesto en marcha cuando ya ha transcurrido más de la mitad del actual mandato municipal después de un proceso de modificación del reglamento regulador dirigido, según ha subrayado Carnero, a "fortalecer la implicación directa de los vecinos" en la definición de inversiones públicas.

Una de las novedades es el incremento presupuestario, ya que se reservan 10,5 millones de euros de las cuentas municipales de 2027 y 2028 para destinarlos a los proyectos seleccionados, cuando el anterior proceso iniciado por el gobierno municipal de PSOE y VTLP en 2023 y en el que las cuantías presupuestarias se debían incorporar a las cuentas de 2024 y 2025 contó con un total de 10 millones de euros.

En total, cada una de las diez zonas en las que se divide la ciudad contará con 1.050.000 euros para destinar a los proyectos que reciban más apoyo.

Carnero ha defendido que en el nuevo reglamento se deja claro que la cuantía total y el reparto entre las distintas zonas se aprobaará en Junta de Gobierno, por lo que ha subrayado que "se han acabado los brindis al sol" y todo "estará comprometido". De hecho, la Junta de Gobierno del pasado lunes 3 de noviembre estableció el importe máximo de 10,5 millones destinado al proceso para 2027 y 2028.

La decisión de la división en diez zonas, ha defendido Carnero, "no opera porque se haya decidido que sea así, sino que está basada en un informe técnico que configura el territorio". El alcalde 'popular' ha afirmado que en anteriores procesos se elevó el número de zonas de ocho a diez "sin que quedasen muy claros los criterios".

Una "gran novedad" destacada por el regidor es que se considera que el nuevo proceso será más participativo, accesible e inclusivo, pues se da "más tiempo y más vías de participación". De hecho, en la fase inicial de presentación de propuestas cualquier persona mayor de 16 años que viva y participe de la vida de Valladolid puede aportar, incluidos no empadronados, ya que Carnero ha precisado que es una petición que hacen las asociaciones ciudadanas y que al equipo de Gobierno le ha parecido lógica para casos como los estudiantes universitarios o las personas que residen en municipios del alfoz pero trabajan en la capital.

En fases sucesivas, como la constitución de mesas de zona, el apoyo o votación a las propuestas, ya será necesario estar empadronado en el municipio de Valladolid..

"UNO DE LOS MEJORES INSTRUMENTOS QUE HEMOS INVENTADO"

Jesús Julio Carnero ha alabado estas iniciativas locales, que en el caso de Valladolid comenzaron en 2018 con convocatorias anuales, durante el primer mandato del gobierno municipal formado por PSOE y VTLP. Ese mismo año, como ha recordado el actual alcalde, pudo poner en marcha el proceso en la Diputación provincial, de la que entonces era presidente.

"Creía en ellos y ahora hemos llevado a cabo este proceso renovado porque creemos en ellos", ha enfatizado.

En este sentido el alcalde ha subrayado que "este proceso marca un antes y un después en la manera de construir ciudad de manera compartida. Queremos que Valladolid se transforme desde sus barrios y con sus vecinos como protagonistas. No estamos hablando solo de escuchar, sino de decidir juntos y convertir las ideas en realidad", ha afirmado.

Entre las novedades se encuentra también que las asambleas informativas se celebrarán en las diez zonas, no sólo en cuatro como apuntan fuentes municipales que ocurría antes; que las mesas de zona se constituirán mediante sorteo entre quienes deseen participar, la ampliación de los plazos de presentación de propuestas, apoyos y votación, que en la última convocatoria fueron de seis meses entre la celebración de asambleas y la votación y en este caso serán casi ocho meses.

En concreto, las asambleas informativas se desarrollarán entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre; del 9 de diciembre al 9 de enero del próximo año se abrirá el plazo de presentación de propuestas; y del 19 de enero al 19 de febrero se procederá a la fase de apoyo, todo ello a través del espacio web www.valladolid.es/decide y de la atención personal en los centros cívicos, centros municipales, centros de iniciativas ciudadanas y la Oficina disponible en las dependencias municipales de San Benito.

Las mesas de zona, que se constituirán por sorteo con grupos de entre 7 y 12 vecinos, llevarán a cabo la selección de proyectos prioritarios --un total de 15 con dos de reserva-- entre el 24 de febrero y el 5 de marzo. Ahí se llevará a cabo un proceso de evaluación técnica por parte de las áreas, que será la parte más prolongada de todo este tiempo, ya que se extenderá entre el 10 de marzo y el 10 de junio de 2026.

Se afirma que los apoyos vecinales tendrán un peso determinante en la priorización final.

La votación final que será tanto online como presencial en los centros cívicos, centros municipales, centros de Iniciativas Ciudadanas y en la oficina abierta en las dependencias de San Benito, se llevará a cabo del 15 de junio al 15 de julio y estará abierta a todos los mayores de 16 años empadronados en la ciudad, que recibirán por correo unas semanas antes un código que será necesario para acceder a votar.

Con los resultados, se irán seleccionando los proyectos más votados por orden mientras haya fondos disponibles de los 1.050.000 euros en cada zona. Si se da el caso de llegar a un proyecto que ha sido respaldado por los ciudadanos pero el presupuesto se ha agotado con los mejor situados en la lista, se saltaría al siguiente que sea posible financiar con los fondos restantes.

Las acciones seleccionadas se trasladarán a la Concejalía de Hacienda y las otras concejalías para su inclusión en los presupuestos municipales de 2027 y 2028. Se da el caso de que si el anterior proceso incluyó proyectos en las cuentas de 2024 y 2025, el presupuesto de 2026 no tendrá obras procedentes de procesos participativos, salvo alguna que se haya podido demorar en su ejecución.

"Si queremos participación real, tenemos que dar facilidades reales. No todo el mundo maneja bien las herramientas digitales, no todos tienen tiempo o conocimientos. Por eso este proceso incorpora acompañamiento, información clara y presencia en los barrios", ha afirmado el alcalde.

Para asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso a la información, el Ayuntamiento enviará a los domicilios una guía completa del proceso, complementada con información en web y redes sociales, materiales audiovisuales explicativos, presencia en MUPIs y autobuses, atención presencial en centros cívicos, Centros de Iniciativas Ciudadanas y Centros Municipales.

"Sabemos que la participación mejora cuando la información es clara y accesible. Hemos multiplicado los canales para que nadie pueda sentir que este proceso no va con él", ha explicado el alcalde.

"Un proceso hecho con, por y para los vecinos que refuerza la democracia local y recupera la confianza vecinal", ha enfatizado.