La primavera podría ser moderada o leve para los alérgicos por la menor contaminación, según una experta

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primavera podría ser moderada o incluso leve para los alérgicos dada la menor contaminación por hidrocarburos que se registra este año, lo que supone que el polen no se vea tan "agredido" y haya menos alérgenos.

Así lo ha expresado la jefa del Servicio de Alergia del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Alicia Armentia, quien ha aclarado que se trata de su opinión personal a la vista de la situación actual y de las "primaveras vividas", ya que aún no se cuenta con las previsiones de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), que se harán públicas probablemente la próxima semana.

Armentia, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que cuando no hay contaminación los alérgenos principales del polen, que son "alérgenos de estrés" y que se desencadenan con mucha contaminación, no se sintetizan. "El polen cuando se ve agredido por la sequía contaminación, métodos diversos, genera proteínas de estrés que son los alérgenos que causan el asma", ha incidido.

Así, recuerda que el año pasado, cuando la población estuvo confinada, las personas no salieron y pensó que cuando pudieran hacerlo se iba a agravar mucho, pero "no fue para tanto" porque la menor movilidad y actividad provocó menos contaminación, además de por el uso de la mascarilla.

"Como al polen lo tratamos tan bien, la vegetación estaba tan hermosa, que no la dañamos nada, también nos protegió a nosotros", ha señalado la doctora.

AIRE AFRICANO

De la misma forma, ha apuntado que este año también se está contaminando poco la atmósfera y la que más se está produciendo es la que corresponde con las intrusiones de aire africano que se han producido la semana pasada.

Sin embargo, por hidrocarburos la contaminación "es baja" y el polen es probable que simplemente "no exprese proteínas de defensa y sea benigno" con respecto a otras temporadas primaverales.

Todo ello le hace pensar, que ha reiterado es una opinión personal según su experiencia, que puede ser "moderada o leve, incluso".

En cuanto al efecto que pueda tener la mascarilla en los alérgicos, ha aclarado que, aunque protege, el polen entra por los ojos o a través de la piel, dado que los granos de polen son microscópicos, de tan sólo 7 micras (milésima parte de un milímetro).

Por ello, es "fácil" que entren por cualquier orificio que deje la mascarilla, que no presiona la piel y por lo tanto hay huecos, por lo que puede entrar. "Un poquito menos, pero sí que entra", ha matizado la responsable de la Unidad de Alergia del Río Hortega, cuya Unidad de Asma ha recibido el Premio Best In Class (BIC) a la Mejor de estas unidades de España 2020 en el primer ejercicio que se convoca esta categoría.