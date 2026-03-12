La primavera será cálida en Castilla y León, pero todavía es pronto para prever lluvias en Semana Santa

El delegado de la Aemet en Castilla y León, Manuel Mora, junto al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León, Manuel Mora, ha explicado este jueves que hay una "alta probabilidad" del 60 por ciento de que la primavera, que comienza el próximo 20 de marzo, sea cálida, si bien ha matizado que "es muy pronto" para observar escenarios sobre precipitaciones, tanto en la estación en general como en la Semana Santa, debido a la "incertidumbre".

Mora ha ofrecido una rueda de prensa esta jueves acompañado por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, en la que ha detallado un balance del invierno meteorológico y del año hidrológico hasta el 28 de febrero en Castilla y León y ha dado algunos esbozos de la predicción estacional para la próxima primavera.

"Lo más probable es que sea cálida", ha aseverado el delegado de la Aemet, que ha precisado que los modelos aportan una posibilidad del 60 por ciento, que ha considerado "muy alta", de que la temperatura media sea más elevada de lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet por el momento no se arriesga a dar previsiones pues los escenarios, ha explicado Mora, son "equiprobables", lo que genera "mucha incertidumbre" e impide apreciar una tendencia en precipitaciones.

Por lo tanto, el delegado de Aemet no ha dado pistas sobre las previsiones para la Semana Santa, pues faltan 18 días y "no hay señal que pueda decir que sea más lluviosa, más seca o normal".

"Lo único que se puede hacer es tirar de climatología", ha añadido el delegado, que ha recordado que en abril, cuando caen este año los días centrales de la semana de Pasión, llueve una media de 7 a 8 días en todo el mes.

"A día de hoy esas previsiones no tienen fiabilidad ya que no dan una tendencia", ha añadido Mora, que ha detallado que la Aemet realiza un seguimiento, una validación y una verificación de las predicciones y cuando realmente son "fiables" es "a corto plazo".

BUEN TIEMPO A PARTIR DEL DOMINGO

En ese futuro más cercano, Manuel Mora ha avanzado la predicción para los próximos días, en los que un frente frío que "barrerá" Castilla y León este viernes y el sábado dará paso a un domingo electoral, el 15 de marzo, con ascenso de temperaturas y que será aperitivo de un periodo estable durante toda la semana siguiente.

De hecho, el delegado ha apuntado que el frente dejará precipitaciones débiles en el extremo norte y a última hora de este viernes pueden darse en forma de nieve por encima de 1.000 ó 1.100 metros. El sábado incluso prevé que se pueda activar algún aviso por nevadas en el extremo norte, en la cordillera cantábrica.

En el resto de la comunidad no se esperan precipitaciones, aunque las temperaturas bajarán sensiblemente en la jornada del sábado.